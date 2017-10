National Geographic y príncipes europeos destacan protección chilena de sus áreas marinas

Hoy se inauguró la IV Conferencia Our Ocean, en la localidad de San Giljan, en Malta. La actividad cuyo objetivo es tratar las graves amenazas que enfrenta el océano, contó con la representación del canciller Heraldo Muñoz y la presencia de destacadas personalidad mundiales como el príncipe Alberto de Mónaco y el príncipe Carlos de Gales.

Este último, destacó a Chile por su firme decisión de apoyar un océano saludable. “Solo me cabe alabar a países como Chile, que está protegiendo más de un millón de kilómetros cuadrados de sus aguas en cuatro grandes parques marinos”, señaló. También destacaron las palabras del Príncipe Carlos en la apertura, quien hizo mención explícita a la contribución de Chile a la mantención de los océanos.

El Canciller Muñoz participó en el Diálogo de Alto Nivel “A Future Sustainable Blue Economy”, junto a ambos príncipes. En su discurso, la autoridad nacional afirmó que “los impactos del cambio climático son reales y más poderosos que nunca ya que el océano es esencial para la vida de nuestra población y para la economía”. En ese sentido, destacó el incremento que ha logrado nuestro país en Áreas Marinas Protegidas, alcanzando más del 40% de la zona económica exclusiva de Chile, con 1.329.000 kilómetros cuadrados.

Próximos compromisos de Chile con su océano

Posteriormente, el secretario de Estado moderó el panel de protección marina en el que también participó el explorador de National Geographic, Enric Salas; el primer ministro de las Islas Cook, Henry Puna; el Ministro de medio Ambiente y Sustentabilidad de Colombia, Luis Gilberto Murillo; el ministro de Recursos Naturales de Niue, Dalton Tagelagi; el CEO de Sky, Jeremy Darroch; y el CEO de Sea Rangers Service, Wietse van der Werf.

En este panel, el Ministro anunció los compromisos de Chile con la protección de los océanos: la creación de Áreas Marinas Protegidas en el Archipiélago Juan Fernández y en Cabo de Hornos e Islas Diego Ramírez; la conformación del Comité Nacional de Lucha contra la Pesca Ilegal, no Declarada y no Reglamentada; el ingreso de Chile como Estado Cooperante no Contratante de la Comisión Interamericana del Atún Tropical; el ingreso del proyecto de Ley que tendrá como fin prohibir el uso de bolsas plásticas en un plazo de 12 meses en el comercio de comunas costeras oceánicas, lo que convertirá a Chile en el primer país de América en implementar este tipo de ley; y el anuncio de la próxima presentación de una Policía Oceánica Nacional.

Portada de la National Geographic

Muñoz también valoró la portada de la revista National Geographic, en su edición de octubre, titulada “La vanguardia marina de Chile” que resalta que casi un tercio de los mares nacionales están protegidos. Al respecto, el Ministro dijo “que la revista más prestigiosa en materia de medio ambiente a nivel mundial diga que Chile está en la vanguardia de la conservación marítima es otra expresión muy clara del reconocimiento internacional”.

.@RevistaNatGeo reconociendo avances chilenos en conservación marina. Casi un tercio de los mares de Chile están protegidos. pic.twitter.com/ThtFl0vDCB — Marca Chile (@MarcaChile) 2 de octubre de 2017