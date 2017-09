Piñera y Goic son los candidatos que provocan más enojo de cara a la elección presidencial

#VotoFurioso2017: Así se llama la medición de las emociones de los chilenos de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo. El análisis, efectuado por MG Consulting y la Usach, estudió miles de mensajes en Twitter y la cobertura de medios tradicionales desde el 22 de mayo hasta el 3 de septiembre, un día después de que se cerró la papeleta de candidatos para el sillón presidencial.

La muestra contempló 7.500 mensajes en la red social durante 15 semanas y concluyó que el enojo y el sarcasmo son las principales emociones que generan los candidatos a La Moneda en los chilenos. “En las redes sociales la objetividad no existe. Las pasiones son la dinámica que domina”, indica el estudio.

Una de las principales conclusiones, que de seguro no agradará a sus protagonistas, se refiere a quienes mayoritariamente son vinculados a mensajes cargados de rabia o enojo. Carolina Goic y Sebastián Piñera encabezan este ranking, ya que un 46% de las publicaciones en las que son mencionados están motivados por esta emoción.

Ejemplos de estos casos se pueden ver en frases como “Es una vergüenza que ni @carolinagoic ni @guillier hayan tenido el liderazgo para alinear a sus parlamentarios con #Aborto3Causales” o ”Aborto: NO. Matrimonio igualitario: NO. Educación gratuita: NO. Fin AFP: NO. No entiendo que alguien vote por Piñera”.