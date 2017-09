Prestigiosas universidades de EE.UU. ofrecerán sus postgrados en Derecho a chilenos

Veintisiete de las más prestigiosas universidades de Estados Unidos vendrán a ofrecer sus programas de magíster y doctorado en Derecho en la primera feria en la materia a realizarse en Santiago, en el Hotel W, el miércoles 11 de octubre, entre las 18:00 y 21:00 horas.

La convocatoria está hecha tanto para abogados que busquen algún tipo de especialización como para profesionales de otras áreas que busquen estudios técnicos en el área legal.

La instancia está organizada por la Oficina de Asesoría Académica del Departamento de Estado del país norteamericano, la embajada de EE.UU en Chile y EducationUSA. En ésta se entregará orientación y se publicitará la variada gama de programas disponibles en estos planteles de educación superior.

Además, quienes decidan asistir lo podrán hacer de forma gratuita, aunque se aconseja realizar una inscripción previa.

En esa línea, quienes decidan participar podrán conversar con representantes de los planteles, recabar información acerca de becas disponibles, conocer cómo postular de forma efectiva y ser parte de charlas informativas acerca de las examinaciones IELTS y TOEFL, además de la postulación a una visa de estudiante.

A continuación puedes revisar la lista con las universidades que participarán de la feria:

American University Washington College of Law

Drexel University Thomas R. Kline School of Law

Duke University School of Law

Emory University School of Law

George Washington University

Georgia State University

Loyola Law School – Los Angeles

New York University

Northeastern University School of Law

St. John’s University School of Law

The Florida State University

Tufts University – The Fletcher School

Tulane University

University of California Davis

University of California Berkeley

University of California Hastings Law School

University of California Irvine School of Law

University of Denver Sturm College

University of Maryland Carey School of Law

University of Miami School of Law

University of Pittsburgh

University of Richmond School of Law

University of Southern California Gould

University of Wisconsin

Vanderbilt Law School

Vermont Law School

Wake Forest University School of Law