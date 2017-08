Diputados oficialistas tildan a Piñera de "caradura" por críticas al rechazo de Dominga

Diputados del oficialismo fustigaron al expresidente Sebastián Piñera por sus críticas al rechazo del proyecto minero-portuario Dominga, por parte del comité intersectorial de ministros.

El legislador comunista, Daniel Núñez, afirmó que el candidato de Chile Vamos “es un caradura”, agregando que sus críticas carecen de valor ya que Piñera fue propietario del proyecto que “luego vendió a su compadre del alma y después bajó Barrancones para favorecer el proyecto Dominga”.

La senadora PPD, Adriana Muñoz, reafirmó los dichos de Núñez y sostuvo que, pese a las críticas de la oposición, la institucionalidad sí funcionó a nivel regional y nacional.

“En este país, cuando al poder económico no le gustan resultados de determinadas instancias dicen que no hay institucionalidad. En el Gobierno de Piñera no hubo institucionalidad. Barrancones se bajó con un telefonazo desde La Moneda“, recordó la congresista.

Finalmente la diputada PPD, Cristina Girardi, afirmó que el presidenciable de la oposición “tiene que guardar sus comentarios. El tiene tejado de vidrio, intereses involucrados y no puede impugnar la decisión de un consejo porque afecta sus intereses económicos”.