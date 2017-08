La autocrítica de Mayol tras polémica por cupo: "Es evidente que todos cometimos errores"

El hoy candidato a diputado por el distrito 10, Alberto Mayol, se refirió a la convulsionada semana que se vivió en el Frente Amplio por su postulación al Congreso.

En su visita al programa Estado Nacional de TVN, el sociólogo indicó que en el conglomerado del cual fue precandidato presidencial “quedamos en deuda esta semana y una deuda muy importante porque el problema original era tan pequeño que no justificaba la crisis”.

Recordemos que la mesa del Frente Amplio decidió el pasado lunes descartar una candidatura parlamentaria de Mayol luego de encarar vía WhatsApp a dos candidatos del conglomerado por el mismo distrito, Natalia Castillo y Giorgio Jackson, ambos de Revolución Democrática.

Si bien en un primer término se dijo que la determinación fue unánime, varios movimientos se retractaron o dijeron que no estaban de acuerdo con la decisión, lo que llevó a reimpulsar la postulación de Mayol a última hora del viernes.

​

El académico realizó una autocrítica en el programa del canal público al indicar que “es evidente que todos cometimos errores, hay unos más graves que otros, pero nosotros también asumimos una responsabilidad importante”.

“Cuando siento que un acto que vulnera el espíritu del Frente Amplio pude haber recurrido a las instituciones y no haberme dirigido a las personas, eso fue un asunto que no debió acontecer. Eso tiene que ver con la construcción de instituciones dentro del Frente Amplio”, añadió.

Mayol agregó que “en ningún momento sentimos que esto fuera una pelea por el cupo. Si a mí me requerían para no tener una ruta parlamentaria, no tenía problemas por el bien de todos. El problema es que no se trabajó la situación de fondo”.