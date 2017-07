La incertidumbre reina en la DC luego que Goic decidiera analizar su candidatura

Este fin de semana fue uno “negro” para la Democracia Cristiana (DC), colectividad que quedó aún más dividida, con su presidenta y precandidata, Carolina Goic, debilitada y la opción presidencial colgando de un hilo.

Es quizás el peor momento de la DC, luego que la Junta Nacional le diera la espalda a Goic al permitir la postulación de Ricardo Rincón como diputado en la región de O´Higgins, a pesar de los insistentes mensajes que ésta dio para frenarla, lo que terminó en que la senadora dejara en suspenso su opción presidencial.

En la otra vereda, Rincón, quien tiene una condena en la Justicia civil por un caso de violencia intrafamiliar, insistía en su inocencia. No obstante, celebró lo que consideró un triunfo y dijo que no es él quien debe dar explicaciones por el “gallito” entre su candidatura y la de la senadora.

La exministra del Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), Laura Albornoz, le envió un recado a Rincón en Twitter: “Rincón. No eres inocente, fuiste a SERNAM en 2002 a pedir q se archivara la denuncia de tu ex pareja!. El tiempo pasó, pero No Mientas!!”, escribió.

Rincón. No eres inocente, fuiste a SERNAM en 2002 a pedir q se archivara la denuncia de tu ex pareja!. El tiempo pasó, pero No Mientas!! — Laura Albornoz (@lauralbornoz) 30 de julio de 2017

Mientras, el esposo de Goic, Christian Kirk, escribió una carta en la que acusa a quienes apoyaron a Rincón de tener las manos manchadas con sangre.

Pero para algunos, esta decisión de la Junta, de permitir que Rincón se postulara, se puede también leer entre líneas, y significa una pasada de cuenta a la conducción de Goic en la colectividad.

Así lo planteó el diputado Gabriel Silber, quien consideró que ésto responde al descontento de dejar aislada a la DC por restarse de las primarias.

Silber recordó que, en la Junta pasada, Goic también puso en juego su candidatura si es que la instancia no apoyaba su llamado a ir a primera vuelta.

El diputado Fuad Chahín consideró que era difícil que la Junta contradijera a las instancias regionales. Además, admitió que con todo esto, la DC queda debilitada, y le agrega complejidad a una colectividad que ya venía fracturada.

Varios en la Junta Nacional reconocieron que éste es el momento más complejo de la DC desde el retorno a la democracia, uno de ellos fue el diputado Víctor Torres.

En la Nueva Mayoría, todos aseguran que la decisión se respeta al igual que el periodo de reflexión de Goic. El presidente del Partido Radical, Ernesto Velasco, consideró que la DC debe definir su pertenencia en la centro izquierda.

La diputada Camila Vallejo (PC), dijo que no se puede especular ni presionar sobre una eventual renuncia de Goic de la carrera presidencial e instó a buscar acuerdos en la segunda vuelta.

En tanto, el abanderado presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, llamó a Goic a perseverar en la carrera a La Moneda, y acusó que lo que hubo el sábado fueron “cuchillazos” en la DC.

170729_005

Todo esto en medio de nuevos resultados de la encuesta Cadem que, en primera vuelta, mantiene a Sebastián Piñera en primer lugar con un 42%, subiendo dos puntos; lo sigue Alejandro Guillier con un 22%, subiendo seis puntos; en tercer lugar Beatriz Sánchez, que cayó siete puntos y quedó en un 19%. En primera vuelta Carolina Goic sigue marcando 3 puntos.

En un eventual escenario de segunda vuelta, en caso de que la competencia sea entre Piñera y Guillier, el candidato de Chile Vamos obtendría el 49% contra un 39% del senador independiente.

Entre Beatriz Sánchez y Sebastián Piñera, el exmandatario tiene 48%, mientras que la periodista tuvo un 42%.

Con Carolina Goic, Piñera tendría el 50%, mientras que la senadora el 27%, es decir, sería la menos competitiva contra el expresidente.