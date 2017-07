José Antonio Kast: "No creo en el matrimonio igualitario"

El aspirante a La Moneda, José Antonio Kast, fue invitado a la edición del programa Tolerancia Cero la noche de ayer domingo.

En la instancia, conversó con el panel, debatió ideas y expuso sus puntos de vista en relación al matrimonio igualitario, pero también acerca de otras temáticas atingentes a la realidad nacional, como las primarias, relaciones exteriores, La Araucanía, e incluso el Bus de la Libertad.

Además, usó como ejemplo a Joaquín Lavín, quien sería un “acorralado” del “lobby gay” que existe en el Congreso, describió cómo sería para un niño crecer en un hogar homoparental y dejó en claro que -en La Araucanía- los terroristas son unos pocos y no el pueblo mapuche.

Matrimonio homosexual, no igualitario

“No creo en el matrimonio igualitario, porque creo que dos hombres no son igual que un hombre y una mujer. Dos hombres no pueden procrear”, aseveró Kast.

Y si dos personas del mismo sexo quieren vivir juntas, el aspirante a La Moneda precisó que no tiene problemas con ellos, siempre y cuando resuelvan su vida y sus problemas solos.

¿Y si se aprueba?

De aprobarse el matrimonio homosexual en Chile, el parlamentario afirmó que una minoría se impondría frente a una mayoría.

Kast puso como ejemplo la situación que se vive en Estados Unidos, donde -en su opinión- homosexuales han producido el cierre de negocios, como florerías o pastelerías, al sentirse discriminados, cuando la normativa estipula que no pueden serlo.

Además, un niño que crece en un hogar homoparental lo hará con inseguridad, angustia y tendrá mal rendimiento escolar, ya que la naturaleza dice que éste, para proyectarse, debe tener tanto una imagen paterna como materna.

A su juicio, una situación así confundiría a un menor al vivir con dos hombres, o dos mujeres como progenitores, los que conviven y tienen relaciones sexuales, creando dudas con respecto a si tal comportamiento es normal o no.

Bus de la Libertad y la “dictadura gay”

En cuanto al Bus de la Libertad, y su paso por nuestro país, el legislador derechista declaró que le llamaba la atención que un elemento inerte, naranjo, y con unas frases haya causado tanta relevancia.

“Me llama la atención que alguien se haya ido a parar delante del bus para decir “por aquí no pasas”, o sea yo nunca me he parado frente a Rolando Jiménez en el Congreso para decirle “aquí no entras”

De esta manera, y a su juicio, la tensión infinita en la materia la produjo “el mundo de Jiménez”.

“¿Qué de malo tiene que alguien diga que cree que la familia se constituye en base al matrimonio entre un hombre y una mujer?”, inquirió.

Luego, el diputado expresó su opinión acerca de, lo que él llama, la “dictadura gay”. Kast aseguró que, en Chile, “hay un grupo de personas que hacen un lobby (…) que van arrinconando a ciertos líderes políticos que no tienen a veces la valentía de decir las cosas como ellos las creen”.

Y Kast continuó, “entonces van donde alguien como Joaquin Lavín, que tiene claramente una mirada de la vida religiosa y es miembro de un movimiento religioso, y lo arrinconan y él levanta la bandera del orgullo gay”, sentenció.

Ante las preguntas del panel, Kast dijo que -tal vez- no debería haber personificado, argumentando que él, al menos, se atreve a decir que no la enarbolaría, puesto que “Chile tiene una sola bandera, y esa es la que nos representa”.

De esa forma, no se puede hacer una Ley especial para cada persona que se siente vulnerada, dado que todos tenemos los mismos derechos.

Tras esa aseveración, Daniel Matamala le hizo ver que, en su opinión, no todos los chilenos tienen los mismos derechos, ya que una pareja homosexual no tiene la posibilidad de casarse, tal como lo puede hacer un heterosexual como él. A lo que Mónica Rincón agregó que tampoco a adoptar.

Ante ello, Kast afirmó que “es correcto que sea así”, pues duda que los derechos de adultos deban ser considerados por sobre los de los niños.