Pablo Longueira recibió texto de abogado de SQM para modificar el Código de Aguas

El abogado de SQM y exfiscal de la minera no metálica, Patricio Matías Astaburuaga, habría enviado en noviembre de 2010 un texto para modificar el Código de Aguas al entonces senador, Pablo Longueira.

Así lo revelaron una serie de mails entre ambos publicados por La Tercera, que son parte de los antecedentes que maneja la Fiscalía en la investigación por el caso SQM, en cuya causa se formalizó al exsenador por presuntos delitos tributarios y cochecho con el exgerente de la compañía, Patricio Contesse, respecto a la tramitación de la Ley de Royalty.

“Pablo. Adjuntamos para tu revisión y comentarios un borrador del ‘mensaje’ de las modificaciones que se podrían introducir al Código de Aguas, para evitar la explotación ilegal de aguas subterráneas y para exigir el cumplimiento de las facultades de policía y de fiscalización que la DGA debe ejercer en relación con dichas aguas y las modificaciones propiamente tales. Agradecemos muy sinceramente toda tu ayuda y quedamos a tu disposición para aclarar cualquier aspecto que estimes pertinente en relación con dicho ‘mensaje’ y ‘modificaciones’”, le señaló Astaburuaga el 15 de noviembre de 2010 a través de un correo.

Incluso, dos días más tarde le contó que en La Moneda ya sabían de la iniciativa, por lo que le pidió permiso para compartir el texto con funcionarios del gobierno de Piñera. Longueira se negó: “Matías. Me sorprende que te hicieran esos comentarios, porque yo no he hablado con nadie sobre este tema. Creo que es mejor no hablar del texto y, por cierto, menos mandárselo”, le respondió.

Tras la publicación de este artículo, el exministro se descargó a través de una declaración pública, a la cual tuvo acceso Radio Bío Bío. “Como lo puede comprobar cualquier persona, jamás presenté ni gestioné proyecto de ley ni iniciativa alguna que tenga relación con la materia que se indica”, sostuvo.

“Todos los parlamentarios y las autoridades reciben y solicitan a diario opiniones de la ciudadanía, de gremios, sectores empresariales y sindicales, pero ello no significa, como se quiere insinuar, que ello importe una infracción a la independencia y objetividad en el ejercicio de la función pública”, agregó.

Como sea, actualmente la Comisión de Recursos Hídricos del Senado analiza una reforma al Código de Aguas, la cual fue ingresada en el gobierno de Piñera en marzo de 2011. Eso sí, su trámite legislativo no tuvo mayor éxito bajo esa administración.

La iniciativa superó su primer paso recién cuando el actual Gobierno, en octubre de 2014, ingresó una indicación sustitutiva a la reforma que, entre otras cosas, busca que los recursos no sean entregados a perpetuidad.

Si bien la defensa de Astaburuaga prefirió no referirse al tema, sí lo hizo como testigo el pasado 31 de mayo ante Paola Castiglione, una de las fiscales del caso SQM. “Durante el período en que ejercí como fiscal de SQM, empezamos a encontrarnos con problemas de agua (…), que decían relación con la existencia de extracciones ilegales de aguas subterráneas. Dentro de ese contexto, Contesse en 2010 me solicitó la última de las recomendaciones que nosotros habíamos estudiado en la fiscalía de SQM y me pidió que se las enviara a Pablo Longueira”, declaró.

“No conozco el resultado de las gestiones de Longueira y tampoco sé si él las realizó. Sí sé que el Código de Aguas no ha sido todavía modificado y que el borrador que envié no tuvo ningún efecto, por cuanto los proyectos de modificaciones al Código de Aguas que yo conozco (…) no contienen el texto del borrador que le envié a Pablo Longueira”, agregó.