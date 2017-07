Fiscalía solicitará ampliar plazo de investigación en causa contra Rafael Garay

La Fiscalía Centro Norte alista una solicitud para pedir la ampliación del plazo investigativo en la causa que sustancia en contra de Rafael Garay, imputado por una estafa que casi llega a los dos mil millones de pesos.

Esta semana se cumplen cuatro meses desde que Rafael Garay fue extraditado desde Rumania. A su arribo a Santiago -en marzo- la Fiscalía Centro Norte lo formalizó, en el Centro de Justicia, por el delito de estafa reiterada.

Todo por un fraude de 1.800 millones de pesos y por lo cual el Tercer Tribunal de Santiago ordenó -en su contra- la medida cautelar de prisión preventiva y 120 días para la investigación.

Como ya vence este período autorizado por el juzgado de garantía, la Fiscalía Centro Norte estudia ingresar un requerimiento para que se extienda la indagatoria que puede llegar a un máximo legal de dos años.

En caso que se acojan los argumentos del Ministerio Público también se forzará la extensión de la medida cautelar de Garay.

En esa línea, su defensa espera pedir una nueva revisión de medidas cautelares que les permita morigerar la precautoria, sobre todo porque en la primera revisión de esta naturaleza que se realizó el mes pasado se descartó que Garay fuera un peligro para la sociedad y el tribunal aseguró que se mantenía en este régimen sólo por el peligro de fuga.

El abogado defensor Reynerio García de la Pastora dijo que este argumento es muy positivo para la estrategia que siguen en este caso por lo que pedirán una segunda audiencia para que se reemplace la prisión preventiva por un arresto domiciliario.

Dijo además que también pretenden la ampliación del plazo de la investigación.

Junto a las diligencias que se encuentran pendientes en este caso, también se tiene que definir las medidas que se adoptarán por el Tercer tribunal sobre los bienes que Garay dejó a disposición de las víctimas.

Ello en relación principalmente al departamento del imputado donde operaba la empresa Think and Co, ya que el bancos Santander inició los trámites para su remate, lo cual se zanjará en una audiencia fijada para el 20 de julio.

El abogado querellante Sabas Chahuán, dijo que no se puede considerar una consignación una propiedad con hipoteca.garay1

La fiscalía advirtió que una vez terminada la investigación esperan llevar a juicio oral a Garay para obtener penas de cumplimiento efectivo en su contra.