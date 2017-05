Guillier y declaración de patrimonio de Piñera: Es un fantasma que siempre lo va a rondar

El candidato presidencial Alejandro Guillier se refirió a la declaración de patrimonio efectuada por Sebastián Piñera ante el Servel, cuya suma se acercó a los 600 millones de dólares, la cual resultó ser menor a la acreditada por la revista Forbes en su último informe, esto tras tener una reunión con las Juventudes Comunistas.

Al respecto, el periodista sostuvo que “ese va a ser un fantasma que siempre va a rondar al expresidente“, agregando que “todos sabemos que es uno de los hombre más ricos de Chile y por cierto las cifras de los organismos internacionales no cuadran”, precisando eso sí, que no puede puede hacer afirmaciones de cosas que no le constan, definiéndose como un “hombre de buena fe“.

Siguiendo en esa línea, el Senador independiente expresó que este panorama le genera un problema de confianza al exmandatario, indicando que “cuando tú eres el hombre más poderoso políticamente de un país y además el hombre más poderoso económicamente, y no tenemos mucha claridad hasta dónde llega ese poder, eso es una competencia desleal con otros empresarios y emprendedores“.

Finalmente, Alejandro Guillier acotó que esto podría complicar a Piñera a la hora de tomar decisiones en caso de ganar de nuevo la presidencia, manifestando que “pasó en su gobierno anterior”, haciendo directa referencia al caso Exalmar, añadiendo que “si tú estás en litigio con un país vecino, yo habría considerado inaceptable que esté haciendo negocios en paralelo con ese país vecino (…) Eso en mi escala de valores no digo que sea ilegal, pero es inaceptable“.