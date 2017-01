Economistas piden a SII que sea estricto para que Walmart pague su deuda al Estado chileno

El Servicio de Impuestas Internos, (SII), calificó como una “planificación Tributaria agresiva” el sistema de financiamiento que mantiene Walmart en nuestro país. Esta definición llegó en medio de una disputa por 50.000 millones de pesos entre ambas entidades revelada por el equipo de investigación de La Radio.

El supermercadista utilizó un sistema de crédito Back to Back con el banco HSBC de Panamá, con quienes acusaron tener una deuda que no logra ser costeada con las ganancias que obtienen en nuestro país, según el reportaje. Esto no convence a los fiscalizadores que dudan de este sistema crediticio y han optado por rechazar varias devoluciones de impuestos a Walmart.

El economista de Alta Dirección Capital, Cristián Cerna, explicó a La Radio cómo funciona este tipo de créditos Back to Back: “La deuda no está con el banco sino con la casa matriz y consiguen tributar menos porque lo declaran como gasto”.

En términos simples, la matriz de Walmart deposita dinero en el banco HSBC de Panamá y solicita un préstamo por el mismo monto a una filial de nombre Inversiones Australes II en Chile, dinero que recibe el supermercado en nuestro país.

El economista de Flacso, Andrés Solimano, espera que el SII persevere en que la multinacional pague la cifra que adeuda al Estado chileno.

Son tres sociedades de nombre similar que funcionan en forma de cascadas para el banco panameño, siendo la última de estas, Inversiones Australes III, la que fue absorbida por el supermercadista adoptando el nombre Walmart Chile.

El presidente de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios, Hernán Calderón, aseguró que la reforma tributaria buscaba que este tipo de hechos no se produjeran y acusó que es una infracción grave.

El SII exige el pago de los impuestos de primera categoría a la transnacional, sin embargo, Walmart se ampara en este crédito Back to Back el cual señalaron que solamente les genera pérdidas, haciendo imposible costear los 50.000 millones en tributación.