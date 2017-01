Alberto Mayol por atentado contra Óscar Landerretche: Es un error hablar de terrorismo

Luego del violento atentado contra el presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche, el gobierno anunció que se iba a querellar por un acto terrorista en contra de los responsables de este hecho.

La moción fue levantada por el fiscal a cargo de la investigación, Raúl Guzmán, luego de que un grupo “ecoterrorista”, denominado, Individualistas Tendiendo a lo Salvaje, se adjudicara la autoría del ataque mediante un blog.

Lee también: Gobierno anuncia querella por “atentado terrorista” tras ataque a Óscar Landerretche

En el clásico análisis político del periodista Néstor Aburto y el sociólogo Alberto Mayol en Expreso Bío Bío, se refirieron al hecho en particular y a las reacciones posteriores tanto del gobierno como la invocación de la ley anti terrorista.

En esta línea, Mayol aseguró que “aquí hay una discusión en Chile por la confusión que genera la ambigua ley anti terrorista, y es qué vamos a llamar terrorismo”, en donde cuestionó la veracidad de la agrupación.

“Estamos hablando de una asociación que tiene un nombre particularmente extraño, porque se supone que las agrupaciones de carácter más ecologistas y de formato más radical son colectivista, en cambio esto reivindica una cierta forma de individualismo”, señaló.

Aburto agregó que, en un principio, el gobierno fue cauto en denominar como terrorismo el hecho, pero que su visión fue mutando por las recomendaciones de los abogados de Landerretche, quienes propusieron invocar la ley anti terrorista.

“Básicamente por un punto que tiene, porque si llega a ocurrir la oportunidad de que aquí hayan detenidos y se formalice esta ley faculta un punto a favor de dejar a las personas en incomunicación o en arresto total y no con medidas cautelares. El gobierno cambia el discurso y Aleuy dice que más que nombres raros esto es terrorismo”, explicó el periodista.

Sobre lo mismo, Mayol se cuestionó la decisión del gobierno sobre la denominación, la que podría ser para propiciar mejores condiciones en la investigación o para dar una señal al país.

“Si es eso creo que sería un error, hablar de terrorismo cuando no sabemos de qué tipo de grupo se trata, o sea un grupo de tres personas que pone una bomba no significa que ese atentado sea terrorista, porque es un grupo que no está articulado, no tiene capacidad de acción”, explicó.

Escucha la entrevista completa realizada en Expreso Bío Bío a continuación: