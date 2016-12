Salazar desdramatiza denuncias de acoso en la U. de Chile: Es una estupidez, no un crimen

El académico y premio nacional de Historia, Gabriel Salazar, ha sido fuertemente cuestionado en redes sociales por sus dichos sobre las denuncias de acoso sexual de las estudiantes de la Universidad de Chile en contra de sus profesores.

Un reportaje de El Mostrador sacó a la luz pública las denuncias contra los docentes Fernando Ramírez y Leonardo León y la forma en que académicos y autoridades habrían naturalizado el acoso a las estudiantes.

En el reportaje, aparece una declaración de Salazar que generó rechazo en redes sociales, por las que incluso se convirtió en trending topic en Twitter:

“Hay profesores que buscan más que una relación de amistad con las alumnas, pero a ellas (las denunciantes) yo las veo muy pintiparadas. Dando declaraciones de acá para allá. Yo no las vi muy destruidas psicológicamente. Los que sí están destruidos son los dos profesores acusados, Ramírez y León. Están jodidos. Yo no sé si un acoso estúpido da para la pérdida que se produjo por esto (la destitución de ambos). En la balanza es donde hay que ver”.

Los cuestionamientos más reiterados se deben a la forma en que relativizaría la gravedad de la denuncia.

Contactado por BioBioChile, Salazar asegura que mantiene su postura, ya que a su parecer “no fue violación, ni intento de violación”, por lo que habría que “sopesar” las consecuencias.

“Lamento que dos profesores de alta calidad hayan tenido que irse”, asegura, a pesar de sostener que lo ocurrido merecía, de todos modos, algún tipo de sanción.

“Yo lo califico como una estupidez, no es un crimen, no es violación, son reacciones ‘masculinoides’ de gente que no maneja bien los puentes que deben tener los hombres hacia las mujeres o viceversa“, indicó.

Consultado por la diferencia que existe entre las relaciones que pueden establecer las personas entre pares, a diferencia de lo que ocurre entre profesores y estudiantes, por la relación de poder existente, aseguró que “el respeto” que existía antes hacia los profesores ya “casi ni existe”, por lo que el tipo de vínculos que se da son distintos a los que se daban años atrás. “Se perdió el sentido de autoridad“, afirmó.

Sobre Leonardo León, de quien dijo mantener una relación de amistad luego de haber estado detenidos juntos en Tres Álamos -centro de detención en dictadura- en el exilio y como colegas en la Universidad de Chile, sostiene que sintió “pena y desilusión” al enterarse de las formas en que impartía sus clases, “con mucho garabato, ideas con tono sexual” y aseguró que responden a un “desequilibrio patológico”.

Finalmente, aseguró que los hombres también son víctimas del machismo, al no saber relacionarse con las mujeres y no entender las formas en que debiesen establecerse los vínculos entre ambos sexos.

Revisa alguna de las reacciones en Twitter

Gabriel Salazar es un excelente sino el mejor historiador d este pais…pero como comentarista de farándula sexista lo hace como las pelotas — Don Fachofobico (@momiofobico) December 27, 2016

Por qué las mujeres no denunciamos acoso/abuso?Porque después salen giles como Gabriel Salazar en los medios a dudar siempre de las víctimas — Melissa Gutiérrez (@merlupingui) December 27, 2016

Pucha, te me caíste Gabriel Salazar !!! — Alicia (@CorazonNortino) December 27, 2016

Gabriel Salazar siempre ha sido un extraordinario historiador y uno de los artífices de la nueva historia social. Más allá de eso, nada. — Pablo Vega (@pdvega) December 27, 2016

Lo de gabriel salazar y las pintiparadas es solo una muestra de que el academisismo chileno es una secta, una cofradía. — Claudio T. (@caluto23) December 27, 2016

No idealicemos a la izquierda. Lo de Gabriel Salazar es una muestra de lo transversal de machismo y sexismo en este país. — Italo Franzani (@ItaloFranzani) December 27, 2016

Estoy sorprendido con dichos de Gabriel Salazar. Se puso gagá o nunca comprendió el problema del poder más allá de lo académico ? En serio — José Andrés Murillo (@JosAndrsMurillo) December 27, 2016

Bonito el comentario de Gabriel Salazar… 😒 falta gente con Sentido común y una visión más allá de su ego en este país. #OtroMachistaMas — Javi (@Javi3ustamante) December 27, 2016