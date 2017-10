Actriz Nicole Block muestra cómo una simple postura puede cambiar radicalmente tu cuerpo

Aqui está la Foto frontal del cambio que obtuve en mi Reto 21. Fueron: ✔️3,8 kilos menos. ✔️6 cm de abdomen menos. ✔️3% de grasa menos. Los números la verdad que no me importan tanto como mirarme al espejo y ser visible el cambio, tampoco comparado a las nuevas costumbres adquiridas como eliminar el consumo de azúcar, disminuir muchísimo el de sal y de carbohidratos. Y haber logrado aumentar mi consumo de agua a 1 litro más. Estoy feliz, satisfecha, pero eso no termina aquí… Seguiré cuidándome y ayudando a otras personas a lograren un cambio importante en sus vidas. Mañana partimos nuestro primer grupo de VIVE RETO 21. 👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻 Rossana, Rosa, Pamela, Carla, Jocelyn, Mariana, Norma, Fabiola Salgado, Daniela, Jerka, Carolina, Fabiola Garces, Monserrat, Danae, Daniella, Pablo, Susana, Barbara, Javier, Andrea, Marcela, Javiera, Paula, Cynthia, Amalia y Eliath, llegó el momento de ustedes! Bienvenidos a VIVE RETO 21!!!! #vivereto21

