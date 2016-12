6 consejos para renovar por completo tu vida sexual

¿encontraste un error? avísanos

Si tienes ganas de partir el próximo año dándole un giro positivo a tu vida sexual, en esta nota encontrarás algunos consejos que podrían ayudarte en esta misión.

Año nuevo, vida nueva, dicen por ahí. Y como quedan pocos días para que comencemos el 2017, nunca es malo revisar, entre otras cosas, cómo ha sido nuestra vida sexual hasta ahora.

Así que si sientes que estás al debe o que te gustaría mejorar algunos aspectos de tu vida íntima, Magdalena Rivera, médico cirujano y sexóloga de Medical Sex Center, entrega algunos consejos que podrían ayudarte a darle un giro positivo a tu vida sexual en pareja.

1. Hay que darle tiempo a la intimidad

Uno de los de errores más frecuentes que cometen las parejas es dejar poco tiempo para la relación, acordarse sólo cuando ya están cansados, priorizar siempre a la familia, los hijos. No darse espacios para estar solos, para pololear, para hacer cosas en pareja.

Hay que darle tiempo no sólo a la sexualidad, sino que a la intimidad en general.

2. Hay que preocuparse cuando la frecuencia baja demasiado

Es normal que la frecuencia sexual baje cuando se llevan varios años de relación, pero hay que preocuparse cuando esta baja es demasiado o cuando esto provoca incomodidad en uno o en ambos miembros de la pareja.

Es importante recalcar que si se hacen cosas para que esto no pase, la baja de la frecuencia va a ser mucho menor.

Es poco común ver parejas que puedan mantener el mismo nivel de frecuencia sexual que al principio de la relación, es excepcional, pero no se puede pensar que la sexualidad va a andar sola bien después de un tiempo en pareja. La sexualidad se trabaja.

3. Hay que variar

Muchas veces las personas piensan que variar en el sexo, significa hacer cosas muy exóticas y a veces simplemente basta variar el lugar del encuentro sexual, darse un masaje, es decir, simplemente salir de la rutina.

Las parejas cuando llevan años tienden a ocupar el mismo guión sexual y eso vuelve todo muy monótono.

4. Hay que fortalecer la relación

Para tener una mejor sexualidad hay que tener una buena relación de pareja en general, tener buena comunicación y tener tiempo para disfrutar juntos en pareja, tener citas, tener espacios a solas.

5. Complementos que pueden ayudar

La lencería, los juguetes sexuales y la cosmética erótica pueden ayudar a darle un toque más entretenido al sexo, pero no hacen magia, necesitan de un contexto.

Es decir, una pareja que tiene buena comunicación que tienen espacios de intimidad, al ocupar estos elementos, se pueden obtener resultados interesantes, pero por sí solos, no. Por ejemplo, si se ocupan productos de cosmética sensual y no se le da tiempo a la pareja, o lo hace cuando la pareja está cansada, no van a servir de nada.

En la tienda Orgasmik Chile puedes encontrar un amplio abanico de productos que podrían avivar la pasión en tu relación. Desde juguetes sexuales de última generación, pasando por aceites para masajes sensuales con aroma y sabores, cremas comestibles, kit y juegos eróticos, especiales para parejas que buscan renovar su vida sexual.

6. Darse vacaciones

Irse de vacaciones juntos, darse la posibilidad de tener una luna de miel. A veces las parejas piensan que esto es muy difícil por el tiempo y la parte económica, pero se pueden hacer otras cosas como, por ejemplo, quedarse en casa solos y llevar a los hijos donde los abuelos.

Hay que ser creativos, lo que más importa no es la producción ni el dinero, sino el regalarse mutuamente tiempo.