10 mujeres famosas que han luchado por derribar la remuneración desigual

A lo largo de la historia las mujeres han liderado fuertes batallas para obtener sus derechos. Así, la victoria del voto femenino en 1920, en Estados Unidos, sería uno de los pasos iniciales de un gran recorrido en pos de la igualdad, y que inspiraría a sus congéneres de prácticamente todas las latitudes a encender sus voces con el mismo propósito.

Sin dudas, la lucha ha sido ardua e inagotable, y hoy, las mujeres siguen enfrentando las consecuencias de la discriminación en el mundo laboral, debido a la remuneración desigual.

Contrario a lo que podríamos imaginar, éste es un asunto transversal y que afecta incluso a mujeres que se desenvuelven profesionalmente en ámbitos que se erigen como propulsores de libertad.

Nos referimos específicamente al despampanante mundo cinematográfico y musical. Hoy en BioBioChile te contamos sobre 10 famosas que lideran esta causa.

1- Jennifer Lawrence

La estupenda y galardonada rubia fue precisamente quien abrió la discusión sobre este tema en 2014, tras escribir un ensayo de carácter denunciativo, donde dejaba en evidencia la brutal brecha salarial en Hollywood.

En el texto, la actriz se auto-define como una mala negociadora que fracasó en el proceso de contratación de su rol en el film “American Hustle” (2013).

El ensayo vino luego de que se filtrara tras el hackeo a Sony, que cobró menos por su participación, que sus colegas masculinos. A raíz de este evento, varias actrices, solidarizaron con Lawrence, contando sus propias experiencias.

2- Beyonce Knowles

La famosa estrella de pop ha demostrado ser una acérrima defensora de los derechos femeninos, en especial del derecho de remuneración igualitaria, manifestando abiertamente ser una feminista en entrevistas con distintos medios.

La última de ellas tuvo lugar en mayo de 2016 para la revista ELLE. En esa oportunidad señaló que como madre de una hija pequeña, no entiende porqué alguien no quisiera que las mujeres fueran tratadas con igualdad. “Pregúntale a alguien, hombre o mujer, ‘¿Quieres que tu hija gane 75 centavos cuando merece $ 1 dólar? ¿Cuál crees que sería la respuesta?”.

3- Sharon Stone

Si hay una actriz que conoce bien la desigualdad salarial en Hollywood, esa es Sharon Stone. En sus inicios, y a lo largo de toda su exitosa carrera, tuvo que lidiar con esta injusticia de género.

En una entrevista con la revista People, la platinada protagonista de más de una treintena de producciones, como “Bajos Instintos” y “Gatúbela”, narró algunas de sus más chocantes experiencias en torno a este tema, confesando que muchas veces lloró exigiendo sus pagos.

A pesar de su extensa trayectoria, y de largos procesos de negociación, señala que aún sigue ganando mucho menos que sus colegas hombres, y que más allá de las grandes brechas salariales en la industria, el cambio “tiene que empezar con el pago regular, no sólo para las estrellas de cine, sino para la mujer normal en el trabajo regular”.

4- Amanda Seyfried

La famosa actriz también compartió mediáticamente una desagradable experiencia. “Hace unos años, en una de mis películas de gran presupuesto, me di cuenta de que me pagaban el 10 por ciento de lo que mi colega estaba recibiendo, aún cuando teníamos un status muy similar. Creo que la gente piensa que porque soy de trato fácil, voy a aceptar lo poco que me ofrecen. Pero no se trata de cuánto obtienes, se trata de cuán justo es”.

5- Emma Watson

La talentosa y elegante actriz británica, fue una de las féminas que solidarizó con Jennifer Lawrence tras revelarse su caso de remuneración desigual.

Así fue como en 2014, en su calidad de embajadora de la ONU, desarrolló la campaña HeForShe, en torno a la desigualdad de género. Allí, abordó temas que van desde la igualdad de pago a la igualdad de oportunidades para acceder a la educación.

Sin lugar a dudas, la acción de Watson, se convirtió en una causa inspiradora y motivadora, que demuestra que la única forma de generar un cambio es haciendo algo al respecto.

6- Salma Hayek

La bella actriz mexicana no ha permanecido ajena a esta busca de reivindicación femenina, y al igual que sus colegas, ha manifestado con dureza su punto de vista.

“Este es un problema que impera en cada industria. Si tenemos las mismas capacidades y estamos haciendo el mismo trabajo, es un delito no pagar el mismo salario”, sentenció.

7- Sandra Bullock

La hermosa y consagrada actriz discutió en 2015 en una entrevista con el magazine Variety, el motivo de la necesidad de sueldos igualitarios para nivelar el campo de juego para las mujeres en Hollywood.

“Es un problema que va más allá del dinero, nos centramos en él, no obstante este es sólo un subproducto”, dijo.

“Sólo cuando comencemos a cambiar la manera en que percibimos a las mujeres, y dejemos de pensar en ellas como ‘menos que’, la disparidad salarial se hará cargo de sí misma”, sentenció.

8- Robin Wright

El caso de Wright se convirtió en uno de los más emblemáticos de los últimos tiempos. A raíz de ello, fue posible verla en pantalla, narrando cómo logró obtener el mismo pago que su co-protagonista Kevin Spacey.

Claire Underwood en la popular serie original de Netflix, “House of Cards”, lideró una fuerte lucha hasta obtener pago igualitario, donde incluso, tuvo que amenazar a sus jefes con generar una polémica pública sino accedían a equiparar las condiciones. “Quería que me pagaran lo mismo que a Kevin”, explicó.

Así, observando las estadísticas, se dio cuenta de que el personaje que interpreta fue más popular que el de Spacey durante un período de tiempo. Así que aprovechó la racha, y ajustició su desempeño, amenazando que “más les valía que le pagaran lo mismo, sino lo haría público”.

9- Natalie Portman

La talentosa actriz de nacionalidad israelí, no está exenta de esta lucha. Así fue como en una entrevista con Marie Claire UK, confesó ser víctima de esta despreciable práctica de la industria cinematográfica.

La actriz reveló que en su participación protagónica en el film “Amigos con derechos” de 2011, su colega, Ashton Kutcher cobró tres veces más que ella. Al respecto, señaló que debido a que se le paga bien, es difícil quejarse, no obstante, aseveró que la disparidad es una locura.

10- Nicki Minaj

En mayo de 2015, en una controversial entrevista con la revista Cosmopolitan USA, Nicki Minaj declaró públicamente ser una defensora de los derechos de la mujer, en todos los ámbitos.

Así, aprovechó la oportunidad para instar a las mujeres jóvenes a hablar de cuánto se les paga con la finalidad de cerrar la brecha salarial. Además de ello, la popular cantante, abrió el debate en relación a lo incómodas que se sienten la mayoría de las mujeres al hablar de dinero. “Se que es un tabú”, explicó Minaj, reconociendo además, ser muy competitiva en términos de sueldo.