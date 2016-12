Alejandra Valle apoyó mensaje de empoderamiento femenino de Kel Calderon con sensual foto

Estoy impresionada con algunos comentarios que he recibido los últimos días con respecto a las fotos que he estado subiendo o que se han publicado en @caraschile o en @yeguamagazine . Discrepo profundamente de las personas que piensan que para demostrar mi intelectualidad tengo que andar de traje dos piezas y maletín en mano. Discrepo de los que piensan que una mujer no tiene derecho a mostrarse sexy y ser inteligente. Me impresiona que la mayoría de los comentarios vienen de MUJERES. Chicas nunca dejen que alguien les diga lo que pueden o no pueden hacer. No tengan vergüenza de disfrutar de su sexualidad o sensualidad como mejor les parezca. Que nadie les haga elegir entre "sentirse lindas o ser inteligentes", ya basta con que nos pregunten "como "X" te dio permiso" porque las relaciones de pareja se basan en amor, respeto y admiración y nadie tiene que "darles permiso" para hacer nada. No sean ustedes víctimas de su propio machismo. Sean siempre dueñas de sus decisiones, defiendan sus opiniones (cualquiera que estas sean) y nunca dejen que el respeto que se merecen dependa de que tan "mojigatas" o "conservadoras" están dispuestas a ser. No permitan que su cerebro dependa de cuanta ropa andan trayendo encima. Rodeense de gente que las ayude a empoderarse y a cumplir todos sus sueños. Son todas únicas y tienen el derecho de expresarse a su gusto. Por Mi parte, no acepto que mi calidad de mujer, de profesional o de abogada dependa de la forma en que decido vestirme o desvestirme. Necesitaba sacarme esto de Adentro. Gracias a los que se dieron la lata de leer. Pic: @josemoragaphoto para @caraschile

A photo posted by Raquel Calderon Argandoña (@k3lcalderon) on Dec 20, 2016 at 6:13am PST