Submarinear: la nueva tendencia en citas que desconcierta a muchos

Una nueva tendencia para terminar después de una cita se suma a las ya conocidas “benching”, “ghosting” y “breadcrumbing”. Se trata de “submarinear” y no es una aventura tan emocionante como puede sonar.

Los submarinos se caracterizan por desaparecer sin dejar rastros y luego de unas semanas o incluso meses pueden resurgir. Lo mismo ocurre con la persona con la que estás saliendo.

Sí, aunque no lo creas existe, pero sólo con la persona con la que has estado saliendo. Y después aparecen como si nada a la aplicación de citas o mensajes de texto.

Y regresan así: responden mensajes de texto de hace tres meses como si acabaran de recibirlos o inventan una excusa de por qué se habían desaparecido.

Cualquiera sea la razón de la larga ausencia, este tipo de tendencia es un poco preocupante. Pero aún así es bastante común y por eso tiene su propio nombre, consignó el sitio informativo de Independent, Indy 100.

Los otros términos:

Ghosting o fantasmear: ocurre cuando conoces a una persona, se gustan y comienzan una relación. Hasta ahí todo bien, si no fuera porque uno de los desaparece de repente y no da ninguna explicación, no deja rastros, y deja de responder llamadas y mensajes.

Benching o banqueando: se refiere, simplemente, a cuando tienes a una persona “en la banca”. Salen, se llevan bien, pero tóxicamente uno de los dos demuestra interés sin pretender llegar a tener una relación seria, sino que sólo pasar un buen rato. Lo triste es que a quienes lo practican no parecen importarle los sentimientos de la otra persona.

Breadcrumbing o dar migas de pan: esta tendencia consiste en darle falsas esperanzas a la otra persona para que crea que estamos interesados todavía, pero es porque el otro no se atreve a terminar. Por lo tanto, con mensajes, siguen alimentando la esperanza para que crean que van por buen camino.

Estas prácticas en el mundo virtual se han hecho conocidas gracias a los chat y aplicaciones de citas. Quizás por la ausencia de la comunicación frente a frente, facilita este tipo de conductas que, de ninguna manera, son sanas para los involucrados.