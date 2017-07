Mujer es obligada a casarse y hacerse 3 test de virginidad: se terminó suicidando

¿encontraste un error? avísanos

Rajabbi Khurshed, una joven de 18 años oriunda de Tajikistán , fue obligada a contraer matrimonio con un hombre que le exigió 3 exámenes para comprobar su virginidad. Tras esto, la mujer decidió suicidarse por no soportar la humillación.

Se trató de un matrimonio ‘arreglado’ con Zafar Pirov de 24 años. Incluso, no se conocieron hasta el momento de tener que dar el ‘sí’ en el altar, ante todos los familiares.

En una sociedad patriarcal como la de Asia Central, a Rajabbi no le quedó más que asentir.

En ese país, el Gobierno obliga, desde 2015, a realizarse un test de virginidad con el objetivo -aseguran- de combatir el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), la Hepatitis y otras infecciones de origen sexual.

Rajabbi cumplió con la norma y concurrió al recinto asistencial para demostrar que era virgen… y así fue. Aunque Zafar no le creyó, le pidió tener una segunda esposa y la obligó a hacerse otros dos exámenes médicos.

“No soporto más”, dijo la joven a su madre, según recogió el portal digital Infobae. Y es que no podía continuar con el hombre que, le aseguraron, la haría feliz.

Por todo lo anterior, 40 días después del que, le prometieron, iba a ser el día más importante de su vida, se suicidó con una dosis fatal de vinagre.

“Mi esposa me dio un documento escrito en el cual me permitía tener una segunda esposa, porque no era virgen cuando nos casamos”, intentó defenderse Zafar, quien es acusado de incitar a su mujer al suicidio, por lo que arriesga hasta 8 años de cárcel.