"Tú versus la chica con la que te engaña": el meme que muchos hombres no entienden

Mientras las mujeres aplaudían la broma, muchos hombres no entendían por qué resultaba tan graciosa. Estamos hablando de un meme que fue compartido más de 24 mil veces en Twitter, pero cuya interpretación para algunos sigue siendo un misterio.

La imagen publicada por Payton Hicks, una estudiante de cosmetología oriunda de Indiana (Estados Unidos), mostraba dos fotos del cabello ondeado de una chica, bajo la leyenda “Tú versus la chica con la que te engaña”.

Según contó la joven de 18 años al portal Buzzfeed, estaba peinando a una compañera y para divertirse tomó fotos del antes y después de los rizos, lo que dio pie para la broma.

you vs. the girl he cheats with pic.twitter.com/7qBAUJpsDN

— pay10 (@payt_xoxo) September 6, 2017