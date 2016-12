Experta predice las 4 tendencias de maquillaje que predominarán en 2017

🎃PUMPKIN SPICE🍂 A tutorial for this festive look is live on my YouTube channel. Follow the LINK IN MY BIO to see it🎅🏼🎅🏼🎅🏼 Merry Christmas you beauties 💋 Products Used: #Katvondbeauty X #TooFaced #Bettertogether Palette; #AnastasiaBeverlyhills Ebony Dipbrow pomade, #ABH Dark brown brow wiz pencil; #KVDB Lock it concealer & Tattoo liner, #2True Instant colour mascara; #TooFaced better than sex mascara; #Sugarpill #Pumpkinspiced eyeshadow and lipstick; #Makeupstore sparkling brown glitter liner; #NYXCosmetics light wonder pencil & setting spray. Choker: #vivamacity @vivamacity Jumper: #ironfist @ironfistclothing @ironfist_uk #ironfist_uk #festivemakeup #christmasmakeup #goldmakeup #smokyeye #anastasiabrows #motd

A video posted by Penelope Gwen 👽 (@pennold) on Dec 24, 2016 at 1:01pm PST