Madre comparte imagen para mostrar cómo se ve realmente un cuerpo postparto

¿encontraste un error? avísanos

Una madre australiana ha sorprendido e inspirado a los internautas al compartir una foto de su cuerpo apenas horas después de dar a luz.

Elise Raquel, que tiene en total tres hijos, quiso ser valiente y publicar las imágenes en su cuenta de Instagram, para mostrar su cuerpo en su forma más normal e inalterado luego de un parto.

Con la ayuda de Perth Birth Photographer lograron capturar cómo ella realmente se veía tras darle la bienvenida a su tercera hija, Willa. La foto destaca como cambia el cuerpo de una mujer, incluso después de haber dado a luz.

Junto a la imagen escribió: “¡Hablemos de los cuerpos post-parto! Le pedí a @belleverdiglionephotography que tomara esta foto, unas horas después de dar a luz a Willa, en mi estado más vulnerable y vulnerable.

“Yo estaba con mucho dolor y me venció una inundación de emociones por haber recibido a nuestra hermosa niña y estaba tan feliz y orgullosa de lo que mi cuerpo y yo acabábamos de hacer!”, explicó.

Una publicación compartida por Formerly eliseraquel (@raisingyoungloves) el 14 de Jul de 2017 a la(s) 3:12 PDT

Agregó que “es una sensación extraña mirar hacia abajo y todavía ver un bulto, a pesar de que estás sosteniendo a tu bebé en tus brazos, incluso después de hacerlo tres veces.”

La fotografía de Elise ha recibido 2.126 me gusta y muchos mensajes de agradecimiento por mostrar su cuerpo con tanta honestidad y orgullo, consignó el sitio informativo inglés, The Sun.

“Con la primera vez yo era inflexible, simplemente me daba lo mismo seguir teniendo el abdomen abultado. Todo el mundo me decía: eres joven, perderás peso en algún momento. Pero sabes qué, no lo hice, nunca lo he hecho”, concluyó.

Welcome to the world Miss Willa Fleur 💗 Born in the water on her due date, July 2nd at 4.55pm! Weighing a healthy 8lb 14oz, with a head full of dark hair and dark blue eyes. We are all totally smitten and soaking up the newborn snuggles 😍😍😍 #willafleur Una publicación compartida por Formerly eliseraquel (@raisingyoungloves) el 2 de Jul de 2017 a la(s) 11:24 PDT