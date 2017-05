Las famosas mamás de la televisión que fueron premiadas en los Mom’s Awards

Esta foto es de hoy durante la premiacion #momsawards2017 Más allá de la batalla que dan y dimos muchas parejas para doblarle la mano a la infertilidad y del llamado que hacemos a los que quieren ser autoridades en Chile a codificar esto como enfermedad, me quedo con algo aún más concreto: congéneres no se resten de la aventura. Hombres, no se dejen amilanar por temor a equivocarse y abracen a sus hijos en la etapa más preciosa del desarrollo humano. Yo me sentí siempre el más torpe de todos pero la naturaleza es muy sabia. Te regala las herramientas sin que las pidas, solo ejecútalas. Yo le pido cada día a Alma paciencia porque doy mi mejor esfuerzo para ser el padre que ella merece y estar a la altura de la madre que tiene. ¿Quién dijo que era fácil? Nadie. Pero lo fácil ya está hecho. Y lo mejor de todo es que el cansancio y el sueño que se pueda acumular es un manjar cuando la veo reír o mirar con asombrosa luz el mundo que le rodea. Súmate, no te restes al milagro de vivir.

