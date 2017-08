Varios heridos deja atropello masivo en Sidney

Este sábado un vehículo habría atropellado a una multitud en las afueras de un centro comercial en Chatswood, Sydney, Australia.

Según informaron medios locales, al menos seis personas habrían resultado heridas, entre ellos un niño.

De momento, la Policía no ha catalogado el suceso como un atentado.

#BREAKING: A car has driven into a crowd at Chatswood. Six people including a baby are being treated. More at https://t.co/ZiY2jT1X46 #9News pic.twitter.com/gNlsfWCt2Y

