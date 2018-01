Mahmud Abas pedirá a la Unión Europea reconocer el Estado de Palestina

Lunes 22 enero de 2018 | Publicado a las 04:47 · Actualizado a las 04:48

El presidente palestino Mahmud Abas pedirá formalmente a la UE que reconozca el Estado de Palestina, durante su encuentro con los jefes de la diplomacia europea este lunes en Bruselas.

Abas “espera de los ministros europeos de Relaciones Exteriores que reconozcan colectivamente el Estado de Palestina” en respuesta a la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de reconocer Jerusalén como capital de Israel, declaró el domingo por la noche el canciller palestino, Riad al Malki, en una entrevista exclusiva.

El presidente de la Autoridad palestina se reunirá este lunes con la jefa de la diplomacia de la UE, Federica Mogherini, y los 28 ministros de Relaciones Exteriores, al margen de su reunión mensual, como lo hizo el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu el 11 de diciembre.

“Si los europeos quieren desempeñar un papel, entonces deben ser justos en su tratamiento de las dos partes y esto debería comenzar con el reconocimiento del Estado de Palestina”, defendió Malki.

Pero aunque la UE quiera contribuir a reactivar el proceso de paz, paralizado desde 2014, está claro que el reconocimiento del Estado palestino, que depende ante todo de cualquier país miembro, no está actualmente en la agenda de Bruselas.

A pesar de que la postura oficial de la UE no ha cambiado respecto al conflicto israelo-palestino, con una preferencia por la llamada solución de dos Estados con las fronteras de 1967, los 28 no pueden ocultar “divergencias de opiniones y diferencias de perspectivas”, reconocen en Bruselas.

Según fuentes diplomáticas, los europeos podrían proponer, como mucho, un “acuerdo de asociación” entre la UE y la Autoridad Palestina, como el que mantiene con Israel y Kosovo. Aunque, en principio, ese tipo de acuerdo debe firmarse con un Estado soberano.

Acuerdo de asociación

El canciller palestino consideró, no obstante, que un acuerdo de asociación no puede “sustituir” un reconocimiento de Palestina.

Malki señaló además que Abas “sigue comprometido” con el proceso de paz en Oriente Medio, respondiendo así a los temores de algunos Estados miembros tras el reciente discurso del presidente palestino que declaraba “el fin” de los acuerdos de paz de Oslo (1993).

“Él dirá (a los europeos): ‘no voy a retirarme del proceso de paz. Seguiré comprometido, pero declaro que el monopolio de la administración estadounidense de ser el único mediador del proceso de paz ha terminado"”, explicó Malki.

La dirección palestina opina que, “ya que la decisión de Trump (sobre Jerusalén) ha cambiado las reglas del juego”, Estados Unidos no puede seguir siendo un mediador en el conflicto.

La visita de Abas a Bruselas coincide con una gira del vicepresidente estadounidense Mike Pence por Oriente Medio (en Egipto, en Jordania y en Israel) boicoteada por los dirigentes palestinos.

Estos ya mostraron su rechazo a la iniciativa de paz que Washington tiene previsto presentar en una fecha sin determinar.

La semana pasada, ante la dirección de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), Abas calificó de “bofetada del siglo” la proclamada voluntad de Trump de presidir el “último acuerdo” diplomático entre israelíes y palestinos.

“Los estadounidenses deben entender que los palestinos, los árabes, nadie aceptará un plan estadounidense que no incluya Jerusalén, que no incluya las colonias, que no incluya a los refugiados”, declaró Malki.