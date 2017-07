Italia se siente "aislada" frente a oleada de migrantes que llegan a las costas europeas

Italia se siente aislada frente a la oleada de migrantes que llegan a sus puertos a través del Mediterráneo, a pesar de la solidaridad manifestada este miércoles por Francia y Alemania en el curso de una reunión celebrada en Trieste (noreste de Italia).

“Italia ha hecho y seguirá haciendo su parte en el rescate y recepción (de migrantes) y seguirá pidiendo que la Unión Europea (UE) tenga una política migratoria común y no deje el tema en manos de unos pocos países”, aseguró el jefe de gobierno italiano, Paolo Gentiloni, cuyo país está en primera línea frente al creciente flujo migratorio.

Más de 3.500 inmigrantes han sido rescatados en los últimos días, los cuales se suman a los 85.000 que ya habían llegado desde el inicio del año.

Alrededor de 600.000 migrantes han llegado en los últimos tres años y medio a través del Mediterráneo y cerca de 14.000 han perdido la vida o desaparecido intentándolo.

El gobierno de centro-izquierda liderado por Gentiloni pide desde hace meses que la Unión Europea tenga una política migratoria “común y compartida”, con intervenciones económicas en África, de donde provienen la mayoría de los migrantes y que se fomente la cooperación dentro del Mediterráneo y con Libia, además de fijar normas para las ONG que rescatan a inmigrantes frente a las costas de Libia.

Por su parte, la canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, expresaron su solidaridad a Italia por la gestión de la inmigración en el Mediterráneo.

Macron reconoció que ante el fenómeno de la migración, Francia “no siempre ha cumplido con su parte”, en la gestión de la emergencia.

“Quiero decir que estamos acelerando la reubicación de los migrantes y seguiremos haciéndolo”, dijo.

Francia anunció que acaba de crear 12.000 cupos más para alojar a refugiados hasta el 2019.

Distinguir entre refugiado y emigrante económico

El presidente francés, sin embargo, considera necesario distinguir entre “el refugiado político” que pide asilo y huye de guerras y persecuciones y el “emigrante económico”, que busca trabajo y una vida mejor.

“Francia debe ser capaz de recibir a todo el que pide asilo tras ser debidamente identificado”, aseguró Macron, quien precisó que su país “no puede dar cabida a las mujeres y hombres que por razones económicas llegan a nuestra nación”, dijo.

“Se trata de dos realidades profundamente diferentes. No se rigen por la misma ley y no tienen los mismos deberes morales. No cederé a la confusión que se ha generalizado”, advirtió.

La canciller alemana insistió, en cambio, sobre la necesidad de fomentar la cooperación económica con los países africanos, de donde provienen la mayoría de los inmigrantes que llegan a Europa. “Debemos luchar contra las causas de la migración”, aseguró Merkel.

La canciller estima que es indispensable “la estabilización política de Libia”, país del que zarpan la mayoría de los migrantes. Los tres líderes también hicieron hincapié en la necesidad de continuar con la construcción de una Europa más unida.

Éstos participaron luego en la cumbre de siete países de la Unión Europea (UE) y seis de los Balcanes occidentales, cuyo objetivo es promover la cooperación regional y lograr así un mayor acercamiento entre las partes.