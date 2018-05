Dimite fiscal de Nueva York acusado de violentar a mujeres: impulsó movimiento #MeToo

El fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman, anunci√≥ su dimisi√≥n horas despu√©s de la publicaci√≥n de un art√≠culo en el que varias excompa√Īeras le acusaban de conductas violentas y amenazas, hechos que √©l neg√≥.

Schneiderman estim√≥ que aunque estas acusaciones “no est√°n relacionadas” con su conducta profesional, le impiden “dirigir la oficina (del fiscal) en este periodo cr√≠tico”, y anunci√≥ su dimisi√≥n, que ser√° efectiva este martes.

“En las √ļltimas horas, se han hecho denuncias serias contra m√≠, a las que he contestado con firmeza”, asegur√≥ Schneiderman.

En un artículo publicado en el sitio web del semanario New Yorker, dos mujeres declararon abiertamente sus casos, mientras otras dos lo hicieron desde el anonimato.

Mannig Barish, una de las presuntas v√≠ctimas, asegur√≥ haber mantenido una relaci√≥n con el fiscal entre el verano de 2013 y finales de 2015, mientras que la otra mujer identificada en el art√≠culo como Tany Selvaratnam explic√≥ que tambi√©n tuvo un v√≠nculo entre el verano de 2016 y el oto√Īo de 2017.

Ambas mujeres dijeron que el fiscal, exsenador demócrata en el estado de Nueva York, les golpeó con fuerza en varias ocasiones cuando estaba bajo los efectos del alcohol e incluso trató de estrangularlas, manifestación de lo que las denunciantes consideran un deseo de dominación física y psicológica.

Schneiderman, seg√ļn las denunciantes, las amenaz√≥ de muerte si dejaban la relaci√≥n.

“En la intimidad de relaciones privadas, particip√© en juegos y otras actividades sexuales consentidas”, se limit√≥ a decir el exfiscal en un comunicado enviado por un portavoz a la AFP.

“No he agredido a nadie”, asegur√≥ Schneiderman, agregando que “jam√°s he mantenido relaciones sexuales no consentidas”.

Las mujeres aseguraron que en ning√ļn momento ellas le hab√≠an consentido o pedido a Schneiderman ese trato hacia ellas.

Fiscal desde 2010, Schneiderman se convirtió en uno de los oponentes más activos contra Donald Trump dentro de la judicatura desde que llegara a la Casa Blanca. Llevó a cabo numerosas acciones legales contra medidas de la administración en materia de clima, inmigración o neutralidad en la red.

Además, fue uno de los impulsores del movimiento #MeToo, que visibilizó las agresiones de las que a diario son víctimas mujeres.

Uno de los dos autores del artículo es el periodista y escritor Ronan Farrow, hijo de Mia Farrow y Woody Allen, y reciente ganador del premio Pulitzer por su artículo en el mismo medio sobre el productor de Hollywood caído Harvey Weinstein.