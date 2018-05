Camión Blindado perdió miles de dólares de su contenido y fue robado por otros conductores

Un anecdótico hecho se registró en una carretera de la ciudad de Indianápolis (Estados Unidos), luego que un camión blindado de la empresa Brinks perdiera miles de dólares de su contenido mientras estaba en marcha.

Seg√ļn report√≥ el peri√≥dico estadounidense New York Times, se estima que el contenido total que llevaba el cami√≥n era de 600 mil d√≥lares (360 millones de pesos), del que se perdi√≥ gran cantidad en un sector rural de dicha ciudad.

El hecho lamentable fue que los billetes que quedaron esparcidos en la carretera fueron tomados por otros conductores y transe√ļntes que pasaron por el lugar, pero no fueron devueltos a la empresa que estaba encargada de transportarlo a entidades bancarias y dispensadores de dinero.

El agente Brock McCooe relat√≥ a NYT que el fallo se produjo luego que la puerta del veh√≠culo se abriera y la corriente de viento comenzara a levantar los billetes hacia afuera. “Las bolsas de dinero comenzaron a caer sobre la carretera”, coment√≥.

McCooe agreg√≥ lo siguiente: “Parec√≠a una escena sacada de una pel√≠cula, donde tienes muchos billetes, luego los pierdes y estos caen al vac√≠o, provocando una especie de histeria con veh√≠culos deteni√©ndose y gente bajando a recogerlos”.

Una ciudadana que bajó de su auto fue Jazmyne Danae, quien relató el hecho a través de una transmisión vía streaming de Facebook Live a todos sus seguidores.

En su relato coment√≥ que: “Uno de esos peque√Īos camiones bancarios bot√≥ todo el dinero y la gente vino aqu√≠ a recogerlo”. No obstante, luego indic√≥ en una entrevista a la cadena FOX que no recogi√≥ ning√ļn billete, ya que pens√≥ en las consecuencias que esto pod√≠a tener en el futuro.

Sin embargo, y pese a los anecdótico que puede resultar el caso, la policía de Indianápolis informó que está buscando a todas las personas que sustrajeron dinero desde la carretera y no lo devolvieron a la empresa.

El sargento John Perrine indic√≥ en su cuenta de Twitter que las consecuencias para quienes est√©n involucrados pueden ser severas. “Quienes no regresen el dinero se le impartir√°n cargos por robo”, sentenci√≥.

Por √ļltimo, llam√≥ a todos quienes tengan billetes del cami√≥n blindado a contactar a la oficina de polic√≠a de Indian√°polis.

A Brinks truck lost money in I-70 near Sam Jones Expressway. Troopers are investigating & following up on tips about people who stopped to takeūüíį

Anyone who picked up money can be charged with theft

If you have money from the incident to return, contact the Indiana State Police

— Sgt. John Perrine (@ISPIndianapolis) 2 de mayo de 2018