Trump se indigna y califica de "escandalosa" filtración de NYT de preguntas sobre Rusia

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calific√≥ el martes de “escandaloso” que las preguntas que quiere que responda el fiscal especial encargado de la investigaci√≥n sobre una eventual colusi√≥n entre su equipo de campa√Īa y Rusia, hayan sido divulgadas por el New York Times.

“Inventaron un delito absurdo, la colusi√≥n, que nunca existi√≥ y una investigaci√≥n que comenz√≥ con una filtraci√≥n ilegal de informaciones confidenciales. Simp√°tico”, critic√≥ el mandatario en un tuit matinal.

So disgraceful that the questions concerning the Russian Witch Hunt were ‚Äúleaked‚ÄĚ to the media. No questions on Collusion. Oh, I see…you have a made up, phony crime, Collusion, that never existed, and an investigation begun with illegally leaked classified information. Nice!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 1, 2018