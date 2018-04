Exdirector del FBI contra Trump: "No tiene ética y está desconectado de la verdad"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es un mentiroso arcaico que somete a su entorno a un c√≥digo de lealtad que hace pensar en un “jefe de la mafia”, dice en sus memorias el exjefe del FBI, James Comey.

Extractos del esperado libro “A Higher Loyalty: Truth, Lies and Leadership” (Una lealtad mayor: verdad, mentiras y liderazgo) se filtraron este jueves en la prensa estadounidense, antes de que se publique el pr√≥ximo martes.

Las reuniones con Trump me trajeron “recuerdos de mi anterior carrera como fiscal contra la mafia”, escribe Comey, quien fue despedido por el mandatario en mayo de 2017.

“El c√≠rculo silencioso de asentimiento. El jefe en completo control. Los juramentos de lealtad. El Estados Unidos versus el resto del mundo. Mentir sobre todo, lo grande y peque√Īo, en servicio de alg√ļn c√≥digo de lealtad que pone a la organizaci√≥n sobre la moralidad y la verdad”, describe.



Comey escribe que el presidente vive “en un capullo de una realidad alterna”, al cual ha tratado de atraer a otras personas, seg√ļn cita el diario The Washington Post.

Y va m√°s all√°.

“El presidente no tiene √©tica, y est√° desconectado de la verdad y los valores institucionales”, escribe el exjerarca, seg√ļn The New York Times.

“Su liderazgo es transaccional, impulsado por el ego y sobre lealtad personal”.



Seg√ļn The New York Post, el libro tambi√©n cuenta que Trump est√° obsesionado con la supuesta existencia de un video en el que prostitutas rusas -que dicen haber sido contratadas por √©l- orinan en una cama de hotel en Mosc√ļ en 2013.

Ese caso, que da cuenta de un video de carácter sexual que muestra a Trump, fue redactado primero por un exagente británico para los rivales políticos del candidato republicano. Tras ser considerado creíble por la inteligencia estadounidense, la autenticidad de la grabación fue finalmente cuestionada.

Trump pidi√≥ a Comey investigar sobre “lo que √©l llam√≥ la cosa de la lluvia dorada”, cuenta el exjefe del FBI, explicando que el mandatario estaba determinado a probar a su esposa Melania que el video no exist√≠a.

“Continu√≥, espont√°neamente, explicando por qu√© no pod√≠a ser verdad, diciendo al terminar que pensaba pedirme que investigue la acusaci√≥n para demostrar que era una mentira”.

En el texto, Comey cuenta sus 20 a√Īos de carrera como fiscal de Nueva York, secretario adjunto de justicia durante el gobierno de George W. Bush y jefe del FBI entre 2013 y 2017.

Durante una audiencia ante el Senado, Comey reveló que el presidente le exigía lealtad y le pidió que abandonara una parte de la investigación sobre el general Michael Flynn, quien fue consejero presidencial de seguridad nacional.