Nueva estatua de cera de Melania Trump generó opiniones divididas en redes sociales

El pasado 26 de abril fue estrenada por el Museo Tussauds de Nueva York la estatua de cera de la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. La escultura ha originado diversas opiniones de usuarios en redes sociales, quienes indicaron que no se parece a esposa del presidente norteamericano, Donald Trump.

La figura fue inaugurada en Estados Unidos para celebrar los 48 a√Īos de vida de Melania. √Čsta ser√° parte de una muestra llamada Give Melania a Voice (Da una voz a Melania) y a fin de mes pasar√° a ser parte del cat√°logo de dicho museo, junto a la r√©plica a cera de su marido.

En la estatua, la autoridad estadounidense luce un largo vestido azul, pelo suelto y tacos altos; características que le otorgan más elegancia a la obra.

Sin embargo, esta escultura fue criticada por usuarios de Twitter, quienes sostuvieron que existe poco parecido entre la primera dama y su réplica en cera, quitando validez al trabajo. Mientras que otros incluyeron al mandatario americano entre sus bromas.

La estatua de cera de Melania Trump, colocada junto a la de su marido en un decorado que recuerda a la Casa Blanca, se trasladar√° el 31 de mayo de Nueva York al Museo Madame Tussauds de Washington.

Cabe se√Īalar que esta es la segunda estatua de cera dedicada a Melania Trump, la primera fue puesta en exposici√≥n en el Museo de Cera de Madrid (Espa√Īa) el pasado de mes de julio de 2017.

Revisa algunos tuits sobre esta estatua a continuación.

Estrenan la estatua de Melania Trump en el Museo de Cera. Yo creo que Trump tiene m√°s posibilidades de que esa Melania le d√© la mano ūüėā — Alejandra Cooper (@alejandracooper) 26 de abril de 2018

Even Wax Melania keeps a safe distance from Trump. pic.twitter.com/s18KjUSjFP — Portmanteau Jones (@SadlyCatless) 26 de abril de 2018

“Incluso la figura de cera de Melania prefiere estar lejos de Trump”

“Yo creo que la nueva estatua de cera de Melania es incre√≠ble”

“Ni esta figura de cera quiere darle la mano a Donald Trump”