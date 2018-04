Video acusa que cientos de programas de TV emitieron el mismo mensaje a favor de Trump

Un video ha dejado en evidencia al grupo Sinclair Broadcasting, que controla u opera 193 cadenas de televisión locales en Estados Unidos, que muestra cómo repiten la misma editorial donde llaman a ser cuidados de algunos medios de comunicación tendenciosos.

El polémico registro fue realizado por el portal Deadspin, que editó una serie de editoriales de noticieros de las cadenas pertenecientes a Sinclair, donde queda demostrado que el mensaje era el mismo.

How America's largest local TV owner turned its news anchors into soldiers in Trump's war on the media: https://t.co/iLVtKRQycL pic.twitter.com/dMdSGellH3

El video viral salió luego de que CNN realizara un reportaje a principios de marzo, donde denunciaba que desde el Grupo Sinclair presionaban a los periodistas y funcionarios de sus cadenas televisivas, para referirse de forma favorable al presidente Donald Trump.

La editorial en cuesti√≥n llamaba a tener cuidado con las “noticias falsas” que se difund√≠an en redes sociales y eran publicadas por algunos medios, que publicaban algunos hechos sin verificar.

El mensaje en cuesti√≥n ir√≠an en la l√≠nea de Trump, que ha acusado a medios de comunicaci√≥n como CNN, The New York Times, Washington Post, entre otros, de ser m√°quinas de “noticias falsas”, especialmente cuando son noticias relacionadas a esc√°ndalos en que est√° involucrado el mandatario.

El mismo Donald Trump defendi√≥ en su cuenta de Twitter la labor de Sinclair tras la difusi√≥n del video, se√Īalando que hac√≠an mejor trabajo que cadenas de televisi√≥n como CNN o NBC.

“Es muy divertido ver a los Medios de noticias falsas, uno de los grupos de personas m√°s deshonestos con los que he tratado, criticar a Sinclair Broadcasting por su parcialidad. Sinclair es muy superior a CNN e incluso m√°s que Fake NBC, la cual es una broma total”, se√Īal√≥ Trump.

So funny to watch Fake News Networks, among the most dishonest groups of people I have ever dealt with, criticize Sinclair Broadcasting for being biased. Sinclair is far superior to CNN and even more Fake NBC, which is a total joke.



“Our greatest responsibility is to serve our Northwest communities. We are extremely proud of the quality, balanced journalism that (X Media) produces.

But we’re concerned about the troubling trend of irresponsible, one sided news stories plaguing our country. The sharing of biased and false news has become all too common on social media.

More alarming, some media outlets publish these same fake stories… stories that just aren’t true, without checking facts first.

Unfortunately, some members of the media use their platforms to push their own personal bias and agenda to control ‚Äėexactly what people think‚Äô‚ĶThis is extremely dangerous to a democracy”.

Thank you for watching and we appreciate your feedback.