Trump alabó a su secretario de justicia tras semanas de ataques públicos

El presidente de Estados Unidos Donald Trump tuvo este sábado palabras amables hacia el secretario de Justicia Jeff Sessions tras criticarlo públicamente durante semanas.

“¡Después de muchos años de FILTRACIONES en Washington, es genial ver al A.G. (attorney general, secretario de Justicia) entrar en acción! Para la seguridad nacional, cuanto más firme, mejor!, escribió Trump en Twitter desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde pasa sus vacaciones.

After many years of LEAKS going on in Washington, it is great to see the A.G. taking action! For National Security, the tougher the better!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 5, 2017