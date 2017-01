El conmovedor relato de los padres de la joven argentina que murió por una sobredosis

Los padres de Giuliana Maldovan, una joven de 20 años que murió por una sobredosis de éxtasis en una fiesta electrónica en Argentina, hablaron por primera vez sobre el fallecimiento de su hija, asegurando que “no era una adicta”.

“Muchos dicen que mi hija era drogadicta. Ojalá lo hubiera sido, porque en ese caso estaría internada y yo la tendría conmigo”, explica Horacio Maldovan en una entrevista a una televisora local y publicada por diario Clarín de Argentina.

El hombre junto con lamentar el deceso de su hija, reconoce que ella se “equivocó” pero que las personas que la “ayudaron a equivocarse” también deben pagar, criticando la falta de controles en la fiesta electrónica donde murió Giuliana.

“Ella se equivocó. También la ayudaron a que se equivoque. A los chicos les digo que disfruten la vida como es, que no necesitan otra cosa para disfrutarla. No se dejen llevar”, cerró el hombre.

Por su parte, Analía -la madre de Giuliana- contó que toda la situación ha sido bastante dura.

“Cuando llegué al velatorio, no podía creer la cantidad de chicos que había. Estaban muy shockeados, creo que la muerte de Giuli para algo les sirvió”, señala la mujer.

La mujer, al igual que su marido, también enfatizó en la falta de controles y criticó a las autoridades de Arroyo Seco por permitir fiestas electrónicas en zonas donde no había vigilancia para evitar el tráfico de drogas.

“Mi hija cometió un error, fue inconsciente. Ella no era drogadicta. Me tocó verla en un ataúd. Siento impotencia, estoy anestesiada por el dolor. Si no damos esta nota, en una semana Giuli desaparece de los medios y nadie va a hacer nada”, concluyó.