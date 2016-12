El dramático relato de una joven argentina que denuncia intento de violación en México

“Nos están matando. Me quisieron violar. Difundan por favor”, es el comentario con el que se titula el video de Facebook donde Belén Mirallas, una joven argentina, denuncia el intento de agresión que sufrió la noche de navidad en Playa del Carmen en México.

El testimonio de la joven ha tenido una gran repercusión en Argentina, siendo compartido en redes sociales y medios de comunicación trasandinos, como La Nación o Clarín, especialmente por los diferentes casos de violencia de género que se han registrado en el país vecino.

Belén cuenta en el video que iba caminando por la playa a eso de las 20:30 del domingo en México, cuando un desconocido se le acerca y comienza a hablarle, sin que ella se lo pidiera, aunque afirma que nunca sospechó nada malo de él.

De pronto, el hombre comenzó a preguntarle sobre su vida sentimental, por lo que ella busca a evitarlo y llama por celular a un amigo, cuando el individuo la ataca por la espalda.

“El tipo me tira al piso, me agarra del cuello y me tapa la boca, para callarme. Logré liberarme con la mano derecha, y le apreté la tráquea, y al hacerle suficiente daño me pega un puñetazo, aunque lo tenía agarrado, pero se aleja y empieza a correr”, cuenta la joven.

Mirallas explica que gracias a sus conocimientos de artes marciales pudo oponerse a la agresión del hombre, además mientras luchaba con él, un guardia de seguridad llegó con una linterna.

Tras revisar el lugar, la joven halló una mochila que pertenecería a su agresor, encontrando en el interior unas tijeras. “Ahí me cayó la ficha de que el tipo quería violarme“, señala.

La joven indicó que siempre había practicado artes marciales para divertirse y que nunca pensó que le serviría para defenderse de una agresión de estas características.

“Yo no andaba con miedo, recorriendo todo México, nunca tuve miedo de otra persona. Pero, ahora yo ya no quiero salir de mi casa (…) Lo mio fue una violencia oportunista pero soy consciente de que hay muchas mujeres que son agredidas y violadas todos los días, y el sistema de justicia no está preparado para recibir a este tipo de víctimas”, agrega.

Belén recalca que se acercó a la policía mexicana, quienes desestimaron su versión de un presunto abuso o violación y que le preguntaban si en realidad, el sujeto no haya querido robarle.

Tal como lo menciona la misma joven, su caso recordó a lo sucedido con María José Coni y Marina Menegazzo, otras dos jóvenes argentinas y de Mendoza, quienes fueron asesinadas en la localidad turísticas de Montañita en Ecuador por al menos dos hombres.