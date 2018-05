La dura respuesta de Marcelo Ríos a Claudia Schmidt por sus dichos en "Intrusos"

Este miércoles Marcelo Ríos le respondió duramente a través de sus redes sociales a Claudia Schmidt.

Todo comenzó luego que la panelista de Intrusos comentara en el programa la entrevista que el ex tenista ofreció al periódico La Tercera, en la que abarcó diversos aspectos de su vida.

Transcurridas s√≥lo un par de horas, R√≠os escribi√≥: “A ver si con esto te empiezas a preparar m√°s antes de hablar de la gente”, para luego adjuntar un mensaje.

“Hoy la se√Īorita Claudia Schmidt en Intrusos, donde trabaja de opin√≥loga (o su variante chism√≥logo, personas que carecen de antecedentes acad√©micos para criticar) habl√≥ de mi entrevista en diario La Tercera demostrando que ni siquiera fue capaz de entender la entrevista…”.

En el texto, el “Chino” explic√≥ que en el programa televisivo mencionaron que su hija s√ļper dotada en Estados Unidos era la mayor (Constanza) y que hab√≠a salido a su madre (Giuliana), “siendo que en la entrevista yo especifiqu√© que era mi hija Colomba”.

“Cero preparaci√≥n para hablar con tanta propiedad de un tema”, lanz√≥.

A ver si con esto te empiezas a preparar m√°s antes de hablar de la gente @cschmitd pic.twitter.com/sm6I1D99Xo — Marcelo Rios Mayorga (@MarceloRios75) May 2, 2018

Pero eso no fue lo √ļnico que molest√≥ a R√≠os. “Lo otro que comentaron fue que yo hab√≠a tratado a Mauricio Israel de delincuente, juzgando mi manera de referirme a √©l”, prosigui√≥.

“Pero resulta que yo us√© las mismas palabras con las que √©l se refiri√≥ a s√≠ mismo en una entrevista que le hicieron hace un tiempo, y el contexto en el que habl√© de Mauricio Israel fue porque en la entrevista me preguntaron por qu√© yo no confiaba en la gente y yo di ese ejemplo de alguien que trabaj√≥ conmigo pero que no era mi amigo”, asever√≥.

“Ojal√° que las personas que se sientan en un panel a criticar a otros por lo menos lo hagan informados para que no hagan el rid√≠culo como esta se√Īorita”, finaliz√≥.