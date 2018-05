Cristián Bofill dice que "da asco" ver a amigos de Abreu sumándose a su "linchamiento"

El ex director general de Prensa de Canal 13 y actual gerente de Estrategia y desarrollo de nuevos negocios en la misma estación televisiva, Cristián Bofill, se refirió a las denuncias de abusos contra Herval Abreu.

Recordemos que el famoso director de teleseries fue acusado por siete actrices de haberlas acosado y/o abusado sexualmente aprovech√°ndose de su poder, en un extenso reportaje p√ļblicado por revista S√°bado.

Entre las denunciantes están las actrices Antonella Orsini, Daniela Vargas y Freda Vergara, además de la guionista Bárbara Zemelman, la arquitecta Carola Paz y dos anónimas.

En este contexto, m√ļltiples actores y figuras del espect√°culo manifestaron su repudio al comportamiento del llamado “zar de las teleseries”, incluyendo a quienes trabajaron con √©l y el elenco completo de Soltera Otra Vez 3, la √ļltima teleserie que dirigi√≥ Abreu antes de ser desvinculado del canal en enero pasado.

Ante esto, Bofill emiti√≥ una escueta declaraci√≥n en Twitter donde reconoce que las denuncias son “graves y serias”, pero repudia la actitud que han tomado los ex cercanos al director.

“No soy amigo de H. Abreu, su mundo me es ajeno y no supe nada de acosos cuando dirig√≠ C13. Pienso que las denuncias contra √©l son graves y serias. Pero me da asco ver a tantos que eran sus amigos (as) y ahora, cual v√≠rgenes del burdel, se suman a su linchamiento con entusiasmo”, expres√≥.

No soy amigo de H. Abreu, su mundo me es ajeno y no supe nada de acosos cuando dirig√≠ C13. Pienso que las denuncias contra √©l son graves y serias. Pero me da asco ver a tantos que eran sus amigos (as) y ahora, cual v√≠rgenes del burdel, se suman a su linchamiento con entusiasmo. — Cristian Bofill (@cbofillr) May 1, 2018

Sus declaraciones causaron polémica en la red social, donde algunos usuarios lo increparon por sus palabras.

“¬ŅNo te da verg√ľenza que los abusos sexuales de H.Abreu hayan ocurrido mientras eras el Director del canal? ¬Ņ’No vi nada’ ‘Nunca supe nada’? Y m√°s encima tratas de putas a las actrices que hacen la denuncia. Eso es actuar como un c√≥mplice. Mis√≥geno. Asco”, le respondi√≥ una cibernauta, mientras otro se√Īal√≥: “A mi me dan m√°s asco las denuncias porque mis prioridades son correctas, Bofill”.

M√°s tarde, aclar√≥ que con el concepto “v√≠rgenes del burdel” se refer√≠a a la hipocres√≠a y que no apuntaba s√≥lo a mujeres.

‚ÄúVirgen del burdel‚ÄĚ significa hipocres√≠a y se aplica a todos los g√©neros. La gravedad y seriedad de las denuncias contra Abreu no estan en duda. — Cristian Bofill (@cbofillr) May 2, 2018

Sin embargo, la aclaraci√≥n le vali√≥ m√°s cr√≠ticas. “Se entendi√≥ perfecto. Sus palabras estremecieron la dignidad de nosotras las mujeres”, le respondi√≥ una cibernauta.