Polémica por confusos dichos de Malucha Pinto sobre las acusaciones contra Herval Abreu

A dos d√≠as del reportaje de revista S√°bado donde se detallan las denuncias por acoso sexual del exdirector de Soltera Otra Vez, Herval Abreu, una de las actrices que trabaj√≥ codo a codo con √©l durante sus √ļltimos teleseries, Malucha Pinto, se refiri√≥ al hecho generando confusi√≥n con sus dichos, asegurando que existen “cosas oscuras” alrededor del reportaje.

En di√°logo con Radio Cooperativa, la int√©rprete alab√≥ la labor profesional de Abreu, a quien defini√≥ como un “gran l√≠der”. “Mi sensaci√≥n en todo esto es s√ļper compleja porque lo que yo conozco de Herval es s√≥lo luz. Un hombre muy respetuoso, muy delicado, muy sensible, un gran l√≠der de equipos. Eso es lo que yo vi, sent√≠, recib√≠ de Herval”, dijo.

Sin embargo, tambi√©n tuvo palabras de apoyo para las v√≠ctimas del acoso, a quienes reconoci√≥ en su relato: “Todo lo que ha venido en cuanto a estas demandas lo encuentro feroz. Abrazo, por supuesto, a todas las mujeres que tienen esta experiencia brutal de parte de √©l. Es algo que hay que abordar y enfrentar”, se√Īal√≥.

En otra pol√©mica declaraci√≥n, Pinto defini√≥ las consecuencias del reportaje como “una masacre”, de la cual Abreu ser√≠a la v√≠ctima. “Hay una masacre. La sensaci√≥n que tengo es que la intencionalidad desde la prensa con esto… Porque esto es algo generalizado. Este no es el zar de las teleseries que cae lapidado. Esta es una pr√°ctica generalizada no s√≥lo en el mundo de la televisi√≥n, sino que en el mundo entero”, agreg√≥.

Sé como se llevó a cabo esta investigación: con manipulaciones, con falsedad, poner a unos contra otros, decir cosas que no fueron

En este √°pice, la actriz desliz√≥ que existen “cosas oscuras” detr√°s del reportaje publicado por la revista de El Mercurio. “S√© como se llev√≥ a cabo esta investigaci√≥n: con manipulaciones, con falsedad, poner a unos contra otros, decir cosas que no fueron”, acus√≥.

Luego, especific√≥: “O sea, aqu√≠ hab√≠a una manera de abordar este tema en que la intenci√≥n, siento yo, no ha sido desenmascarar una manera de hacer las cosas en el mundo de la televisi√≥n, sino que ha sido una masacre realmente. Una persecuci√≥n, un ir contra Herval, destruirlo… De parte de la S√°bado de El Mercurio y ha estado llena de cosas muy oscuras”, dijo.

A pesar de sus declaraciones, Pinto asegur√≥ que le cree a las denunciantes, aunque reconoce que tiene matices sobre el tema: “La vida no es blanco y negro. Y yo quiero a Herval. Creo que los seres humanos son horrorosos y maravillosos (…). Herval s√≠ tiene una parte luminosa y maravillosa. Yo creo que Herval est√° enfermo. Por lo que veo, por lo que me encuentro, por lo que se ha ido abriendo”.

BioBioChile contactó a Malucha Pinto para ahondar en sus declaraciones, sin conseguir respuesta de la actriz. En redes sociales, sus declaraciones generaron debate y preguntas al respecto, y hasta un mensaje de desaprobación de la periodista de TVN, Andrea Arístegui:

Sobre gente que defiende a abusadores, el tema es simple. "Si eres neutral en situaciones de justicia, elegiste el lado del opresor"

Sorry not sorry, Malucha Pinto. pic.twitter.com/gG5awTus3A

— Uprising ūüöí (@monsieursapeur) April 30, 2018