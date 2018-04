Paz Bascuñán desmiente defensa a Herval Abreu por denuncias de acoso sexual

Este sábado se dio a conocer el polémico caso de presunto abuso y acoso sexual de Herval Abreu, productor y director de diversas teleseries emitidas en la pantalla nacional.

En espec√≠fico, fueron las actrices Antonella Orsini, Daniela Vargas y Freda Vergara, junto a otras cuatro mujeres, quienes relataron a revista S√°bado los espisodios vividos con el hombre de 54 a√Īos.

Una de las narraciones m√°s fuertes la entreg√≥ la arquitecta Carola Paz, quien particip√≥ con un papel menor en la serie Adrenalina. Ella record√≥ como en una ocasi√≥n Abreu le habr√≠a levantado el vestido, para luego meter la mano “por debajo”. “Cuando me toc√≥ me sent√≠ congelada, porque no sab√≠a qu√© hacer”, dijo al medio.

Luego, la habr√≠a llevado a un motel. “No recuerdo haber sentido nada. Era como si yo hubiese estado viendo esto desde afuera. Como si no hubiese estado en mi cuerpo. Los doctores me dicen que sufr√≠ una disociaci√≥n. Ni siquiera recuerdo que me haya quitado el vestido. Porque cuando volv√≠ en m√≠, me vi en el espejo y me sub√≠ un tirante del vestido. Me sent√≠ como una persona manchada, sucia, sin valor”, rememor√≥.

Abreu particip√≥ en la direcci√≥n de la telenovela Soltera Otra Vez (Canal 13), protagonizada por la actriz Paz Bascu√Ī√°n con su papel de Cristina.

La artista se vio involucrada en el reportaje, luego que la guionista B√°rbara Zemelman, una de las denunciantes, asegurara que Bascu√Ī√°n la llam√≥ para preguntarle por qu√© hab√≠a dado su testimonio.

As√≠ lo se√Īala el texto: “Herval Abreu supo de la elaboraci√≥n de este reportaje durante los primeros d√≠as de abril. Algunas de las actrices contactadas por S√°bado lo llamaron para decirle. Con esa informaci√≥n comenz√≥ a buscar apoyos. El 5 de abril, una de las denunciantes recibi√≥ un llamado de Paz Bascu√Ī√°n. Lo relata Abreu: ‚ÄúMe cont√≥ que hab√≠a llamado a B√°rbara (Zemelman) para decirle, de alguna manera, que para qu√© hab√≠a hecho esto”, reza.

Ante esto, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar. En Twitter los internautas comentaron duramente lo sucedido, y emplazaron a la actriz a pronunciarse sobre lo que aparece en el relato.

Que en la estrategia feminista el machismo de Paz Bascu√Īan no le quite protagonismo al UNICO culpable y abusador del caso. — Conmigo No Perrite (@polaberta) April 28, 2018

que ahora a todos nos quede claro que Paz Bascu√Ī√°n es defensora total de un acosador y abusador, llegando al punto de llamar a v√≠ctimas de Abrau para cuestionar sus testimonios. — k (@karlasnchzl) April 28, 2018

No s√© c√≥mo pueden haber mujeres (s√≠ te hablo a ti Paz Bascu√Ī√°n) que protegen y defienden a abusadores como Herval Abreu. Siete mujeres lo acusaron. Solidaridad de g√©nero. Si no va a aportar, por √ļltimo guarde silencio hasta que hable la justicia. Una bofetada para todas. — Pao (@Paoficial_) April 29, 2018

Ojal√° las acusaciones sirvan para sacar a Paz Bascu√Ī√°n de cualquier medio de comunicaci√≥n para siempre. Todos ganan. — FreeMan (@OtiSer1) April 29, 2018

Con las reacciones, Paz Bascu√Ī√°n decidi√≥ salir al paso y desmentir los dichos de Abreu en revista S√°bado. A trav√©s de la misma red social, la actriz escribi√≥: “desmiento categ√≥ricamente que llam√© a B√°rbara Zemelman para cuestionarla por lo que estaba haciendo , como se sugiere en la revista del S√°bado”.

Desmiento categ√≥ricamente que llam√© a B√°rbara Zemelman para cuestionarla por lo que estaba haciendo , como se sugiere en la revista del S√°bado. — Paz Bascu√Īan (@pazbascu) April 29, 2018

Más tarde, en otro tuit, aclaró que sólo llamó a Zemelman para comentarle que el periodista que llevaba la investigación hablaría de un mensaje de texto dirigido a ella.

En tanto, en una tercera publicaci√≥n, manifest√≥ que “repudio con fuerza cualquier forma de abuso y s√≥lo espero que salga a la luz toda la verdad para que situaciones como esta nunca vuelvan a repetirse”.

Sin conocer la informaci√≥n que es p√ļblica el d√≠a de hoy, contact√© a B√°rbara para contarle que el periodista que investigaba hablaba del mensaje de texto dirigido a ella. — Paz Bascu√Īan (@pazbascu) April 29, 2018