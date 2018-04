Los Simpson podrían perder a amado personaje Apu por críticas de racismo

Los Simpsons han estado al aire m√°s de 30 a√Īos en la televisi√≥n, sobreviviendo a huelgas de escritores, la p√©rdida de actores de voz, e incluso varios intentos de cancelar la serie por parte de FOX. Pero ahora, uno de los personajes m√°s amados por los fans podr√≠a dejar de ser parte del elenco por cr√≠ticas de que es una caricatura racista.

Se trata de Apu Nahasapeemapetilon, el due√Īo del famoso minimercado Kwik-E-Mart. El personaje, quien ha sido parte del elenco de Los Simpsons desde el octavo episodio d

e la primera temporada de la serie, ha sido acusado de ser un estereotipo racista de la comunidad indio-americana.

Las cr√≠ticas comenzaron con la publicaci√≥n del documental “El Problema con Apu”, creado por el comediante estadounidense Hari Kondabolu. En el film, Kondabolu y varios actores de ascendencia bengal√≠ hablan sobre c√≥mo el personaje los ha seguido a trav√©s de sus vidas profesionales, y por qu√© es un problema para la comunidad indio-americana.

El film fue recibido bien por la cr√≠tica, pero el p√ļblico ha sido m√°s reacio hacia su mensaje en contra del famoso personaje. Seg√ļn el sitio web especializado Rotten Tomatoes, los medios profesionales le han dado un 88% de rese√Īas favorables, mientras que el p√ļblico s√≥lo ha dado un 58%.

El equipo de los Simpsons eventualmente respondió a los cuestionamientos en un nuevo episodio, en el cual Lisa y Marge Simpson aluden a la situación. Su respuesta, sin embargo, no ha sido bien recibida por sus críticos.

#TheSimpsons completely toothless response to @harikondabolu #TheProblemWithApu about the racist character Apu:

"Something that started decades ago and was applauded and inoffensive is now politically incorrect… What can you do?" pic.twitter.com/Bj7qE2FXWN

— Soham (@soham_burger) 9 de abril de 2018