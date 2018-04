Desconocida historia de los inicios de Botota Fox emocionó a los televidentes en Vértigo

Uno de los momentos m√°s emotivos del cap√≠tulo de esta semana del programa V√©rtigo fue cuando una persona del p√ļblico pregunt√≥, a la invitada “Botota Fox”, respecto a si consideraba que el show del transformismo en Chile es una moda o la sociedad realmente est√° cambiando.

Ante esto, la aludida reflexion√≥ respecto a los cambios que ha tenido su personaje en 12 a√Īos de eventos y tambi√©n record√≥ c√≥mo fue su llegada a Santiago en 2004.

“Yo empec√© en el a√Īo 2004, me pagaron 3 mil pesos en ese entonces, era pobre (r√≠e). Era dif√≠cil en ese tiempo, yo part√≠ visti√©ndome con ropa de mi hermano, quer√≠a demostrar lo que quer√≠a hacer, pero a mis abuelos nunca les cont√©, reci√©n se est√°n dando cuenta ahora”, relat√≥.

Tras eso, Botota Fox comentó que ha sentido un cambio positivo de la gente a su persona cuando está en la calle, ya que muchos se le acercan y le entregan su apoyo.

“Cuando eres transformista puedes andar vestido normal en el d√≠a. Hay mucha gente que me dice cosas lindas en la calle, las cuales agradezco porque cost√≥ mucho. Pero me gustar√≠a que esta diversidad tambi√©n pasara en la televisi√≥n como algo normal, podr√≠an darle cabida a m√°s personas transg√©nero o de otras diversidades de g√©nero”, indic√≥.

La artista record√≥ tambi√©n c√≥mo fue su llegada a Santiago hace m√°s de 10 a√Īos, con muy poco dinero en bolsillo pero muchas ganas de surgir en el arte de transformismo.

“Llegu√© a Santiago con dos bolsas de basura. Ven√≠a de Los Andes, donde tengo a toda mi familia, mi sue√Īo tal vez no era estar tanto en la tele y tener plata. Quer√≠a algo mejor que lo que ofrec√≠a mi ciudad”, cont√≥.

También se dio el tiempo de hablar del momento más difícil en su llegada a la capital, cuando sufrió un asalto en las cercanías de su hogar y quedó en la calle.

“Mis inicios fueron mis dif√≠ciles, hace 12 a√Īos, me asaltaron en una pieza que arrendaba en Franklin. Qued√© llorando s√≥lo en calle, no ten√≠a a mi familia, pero al mismo tiempo me dije que un ladr√≥n no me iba a quitar mi sue√Īo, porque he logrado mi prop√≥sito”

Por √ļltimo evalu√≥ como ha sido la segunda temporada del programa The Switch en Mega, en el cual se dio a conocer a√Īos atr√°s.

“Siento que el programa The Switch (Mega) no est√° hecho para Chile, es muy bueno pero creo que el chileno necesita m√°s realidad y conocer m√°s a su gente m√°s a fondo”, indic√≥.

Tras su relato, otra invitada al programa, Macarena Tondreau, le dedic√≥ una palabra de admiraci√≥n por su historia de esfuerzo: “Vestida de mujer, me gustar√≠a tener la mitad de los ovarios que tienes t√ļ”.

La historia de Botota Fox fue comentada y aplaudida por televidentes en redes sociales.

