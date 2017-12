Josefina Montané terminó su reemplazo en ’Bienvenidos’ con un jugado baile de K-Pop

Sábado 23 diciembre de 2017 | Publicado a las 13:50

Durante esta semana Josefina Montané reemplazó en la conducción de Bienvenidos a Tonka Tomicic, quien se tomó unos días de vacaciones.

La actriz terminó con esta labor este viernes, razón por la cual quiso despedirse con un show bastante especial.

Es así como la modelo ofreció un atrevido y jugado baile de K-Pop junto a Matías Oppa, mostrando una coreografía que sorprendió a todos.

El desafío se dio mientras el matinal realizaba un concurso para premiar al mejor cuerpo de baile de este estilo musical proveniente de Corea del Sur, el que cada vez suma nuevos adeptos alrededor de todo el mundo.

Para esto, Montané se vistió con mallas y shorts, atuendo que realzó su trabajada figura.

Posteriormente sus compañeros en el programa la despidieron, momento que ella aprovechó para agradecerles por su apoyo durante estos días que le tocó animar el espacio televisivo.

“Gracias a Martín (Cárcamo) y a todo el equipo que hay detrás de este matinal. Me he sentido muy acogida. Ha sido una experiencia increíble para mí. Soy una persona hipersensible, sufro porque lloro por todo. Gracias por el apoyo a todos. agradecida por este espacio que no había experimentado”, señaló.