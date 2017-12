Una emocionada Carmen Gloria Arroyo confirma en ’Diana’ el sorpresivo fin de ’La Jueza’

Jueves 21 diciembre de 2017 | Publicado a las 23:33

Esta noche se emite un nuevo capítulo de Diana, el estelar de Canal 13 en el que Diana Bolocco conversa con diferentes rostros de la televisión y el espectáculo.

En esta ocasión, la primera persona en sentarse en el sillón de los entrevistados fue Carmen Gloria Arroyo, quien sorprendió a todos con una sorpresiva noticia.

Y es que la abogada anunció el fin del popular programa que conduce desde hace 11 años, La Jueza.

Si bien reconoció que esta decisión ya la conocía desde hace algún tiempo, explicó que optaron por hacerlo oficial durante esta jornada.

“Yo me remito a lo que dijo uno de los ejecutivos en el diario El Mercurio, en donde dice que el programa termina su ciclo, que no va más y que se estaría preparando un nuevo proyecto en el que también estoy considerada, pero que no seguirá el formato de La Jueza”, señaló.

“La principal razón por la que se termina es para desligarse del pago de la licencia, la que sale bastante cara, y en un momento en que los canales de televisión están en crisis, se debe abaratar los costos. Pero cuesta entenderlo desde el otro punto de vista”, complementó.

La jurista aseveró que el último capítulo que grabaron fue sumamente emotivo para todo el equipo.

“Nos juntamos todos, no solo los que hacemos el programa hoy sino que también los históricos, los que han pasado a lo largo de los años. Fue súper difícil decir por última vez ‘que pase nuestra psicóloga Pamela Lagos"”, sostuvo. “Y el último martillazo fue bien llorado”, reconoció.

La Jueza es un programa de CHV en el que Arroyo actúa como juez árbitro para resolver diferentes casos cotidianos.

La noticia del fin del programa no dejó indiferente a los usuarios de las redes sociales, quienes rápidamente se volcaron a comentar el hecho.

SE ACABA LA JUEZA POR QUÉEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE — 🎄Pato🎄 (@shuerluser) December 22, 2017

Un programa tan bueno y cercano como #lajueza no se puede terminar 😭 #DianaEnEl13 — Tita Palacios (@LaResiliente) December 22, 2017

#DianaEnEl13 ohhh!! Al encender la tv me entero que no sigue la jueza! ! Pero cómo si se aprende tanto!!! Habla de casos reales de nuestro país! !qué lástima! !@ — Gilda Cuadra Terán (@CuadraGilda) December 22, 2017

#DianaEnEl13

Porfa no me dejen sin la Jueza!!! Es mi panorama de la tarde!!! 😭 — Nati (@natiod) December 22, 2017

Que penca @chilevision terminar un programa tan bueno como "La Jueza" era entretenido en las tardes! #DianaEnEl13 — Carlos A. ⚓ (@NavarreteMoraga) December 22, 2017