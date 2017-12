La noche de este jueves, Canal 13 emitió una nueva edición de Diana. En esta ocasión, la panelista de La Mañana de Chilevisión, Pamela Díaz, reveló sabrosos detalles de su vida.

Incluso, Diana Bolocco visitó la casa de la modelo para conocer a toda su familia. Uno de los momentos más destacados por los televidentes, fue la aparición de su hija de dieciséis años, Trinidad, fruto de su relación con el exfutbolista Manuel Neira.

La joven se mostró bastante reacia ante las cámaras y se escondió en reiteradas ocasiones. Sobre este tema, Pamela emitió sinceras declaraciones en el estudio de Diana.

“Yo creo que es un poco tímida… le cuesta un poco (la exposición mediática)”, señaló sobre Trinidad, haciendo referencia a la actitud esquiva que tiene con los medios de comunicación.

“Yo siempre he estado expuesta, y en general a ellos siempre los he tratado de cuidar… Yo no sé si vea a la Trini el día de mañana en la televisión”, aseguró Díaz.

Sin embargo, “La Fiera” reconoce que para su hija, haber nacido en el mundo del espectáculo nunca fue un problema. “Cuando yo hago un escándalo, yo soy la primera en decirle, ‘lo más probable es que el colegio te puedan preguntar tal cosa”, añadió sobre la preparación que tiene con sus hijos.