Este martes Chilevisión transmitió un nuevo capítulo de La Hermandad, programa que está dedicado a revelar misterios y que en esta ocasión analizó las consecuencias del cambio climático y las teorías que existen al respecto

Sin embargo, los televidentes realizaron una importante crítica al espacio a través de las redes sociales cuando el panel discutió la posibilidad de pronosticar terremotos.

Y es que las catástrofes naturales que han ocurrido en el último tiempo, como el huracán Irma y el terremoto en México, han dejado a todos impactados por sus consecuencias.

Por esta razón, el panel, compuesto por Hugo Zepeda, Álvaro Santi, Dr. File, Vanessa Daroch y Aroldo Maciel, se preguntaron: ¿se pueden predecir los terremotos?

Ante esto, Aroldo, el investigador brasileño, entregó su propio método para predecir terremotos, el cual se sustenta en proyecciones probabilísticas basadas en archivos históricos y la recopilación de datos sísmicos de todo el mundo, según consignó Chilevisión.

Sin embargo, fue precisamente este tema que los seguidores de La Hermandad rechazaron a través de Twitter, red social donde realizaron duras críticas al programa conducido por Julio César Rodríguez.

Finalmente, los televidentes acusaron a Chilevisión de dar espacio a “charlatanes”, asegurando que estaba científicamente comprobado que es imposible predecir terremotos, criticando además la teoría de que estos pueden ser provocados intencionalmente por países de potencia mundial.

La opinión de sismólogos sobre predicciones

El sismólogo Matt Miller, Doctor en Geofísica de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y docente del departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, señaló que estos métodos de predicción de terremotos son dudosos, puesto que usualmente se basan en lugares que son conocidos por su alto nivel de sismicidad.

“Uno se puede enfocar en las regiones del mundo en que hay mayor sismicidad, países como Chile, Japón e Indonesia. Si uno hace muchas predicciones, por supuesto que algunas podrían coincidir con sismos actuales (usualmente con errores de magnitud, ubicación y fecha). Pero tener algunos éxitos no significa que poseen un método de predicción fiable”, explicó el profesional a BioBioChile.

Respecto a los métodos que se basan en ciclos sísmicos, como el de Maciel, Miller aseguró que estos no pueden entregar una predicción precisa de cuándo ni dónde ocurrirá el movimiento telúrico. No obstante, el científico no está cerrado a esta posibilidad y cree que muy pronto existirán herramientas que permitan predecir con mayor exactitud los terremotos.

A continuación te dejamos algunos de los tuits de los televidentes criticando La Hermandad

