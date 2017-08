Marcelo Marocchino explicó por qué llamó "vulgar" al look de Paula Bolatti

Revuelo causó la última emisión de “Maldita Moda” de Chilevisión, donde con la palabra “vulgar” definieron la vestimenta de Paula Bolatti, quien aquella noche fue elegida por el panel del programa como “la peor vestida de la semana“.

“¡Paula Baulatti, porque te fuiste al chancho! Usted no se pondría aquello ni para la fonda, insisto, todo tiene que ver con el lugar y con el momento“, dijo la animadora del espacio, Francisca García-Huidobro, pero quizás el comentario que más le dolió a la modelo fue el de Marcelo Marocchino.

“Ese look con alguien menos curvilíneo se vería mejor porque se vería menos vulgar. Es un look que se puede ver distinguido en alguien como Nicole (Putz), pero más provocativo en alguien como Marlen (Olivarí)“, dijo el italiano.

Ayer, en Instagram y por Las últimas Noticias, la modelo salió a defenderse y a encarar a sus “inquisidores”. “Creo que puntualmente en este programa no aceptan a los latinos y los latinos tenemos curvas y punto“, dijo tajante. Sobre el comentario de Marocchino, Bolatti lo resumió así: “Creo que Marcelo no pensó antes de hablar y él tiene que ser consciente de que está en TV. Mi novio iba siempre a comprarle ropa y ahora no va a ir más”.

Ahora, fue Marocchino quien tomó la palabra y nada menos que para aclarar sus dichos. “Por ahí me equivoqué de palabra (al decir vulgar), yo no tengo mucho léxico (en español) y por suerte mis compañeros siempre me ayudan. Nunca utilicé esa palabra para referirme al físico de Paula ni la utilizaría para hablar del físico de cualquier mujer“, apuntó a Las Últimas Noticias.

“No es mi estilo hablar del cuerpo de la gente (…). Tengo a Marlén Olivarí, que es mi tía, y no existe nadie más curvilínea que ella. Y a nosotros los italianos no nos gustan las modelos flacas, nos gustan curvilíneas como Sophia Loren, Monica Bellucci y Ornella Muti. Paula tiene unas curvas hermosas, su físico es increíble”, resumió. Luego, ofreció disculpas: “Si Paula se sintió ofendida porque pensó que estaba hablando de su físico, le pido que me disculpe“.