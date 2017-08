Rocío Toscano es una joven actriz de 23 años, oriunda de Osorno, quien alcanzó mayor reconocimiento en la pantalla chica luego de su interpretación de ‘Margarita’ en la teleserie Amanda.

No obstante, su carrera actoral en televisión comenzó con una participación en la exitosa serie Los 80, en uno de los capítulos más impactantes ya que protagonizó la primera relación sexual del personaje de Félix Herrera.

Actualmente la actriz interpreta a Roxana Núñez, una joven que no tiene las cosas muy claras en la vida, pero que se caracteriza por ser coqueta y contestataria. Ella además es el gran amor de Gonzalo Verdugo (Renato Jofré), un adolescente totalmente diferente a ella, pues es estudioso y muy responsable.

A la rebelde joven no le interesa mucho estudiar y tampoco tiene muchas ambiciones en la vida. Si a eso sumamos que su madre, Gladys, no la apoya en nada y solo le exige que encuentre un hombre que la mantenga, lo cierto es que no se puede esperar mucho de Roxana.

De este modo, su papel se ha vuelto bastante popular en redes sociales, por lo que en Página 7 quisimos saber cómo se dio la construcción de este personaje y si tuvo algún referente en particular, ante lo cual nos llevamos una gran sorpresa.

Y es que Rocío aseguró que su principal preparación personal fue ver a los “personajes de reality”. “Mi personaje es fanática de los reality y en particular de Oriana Marzoli, la idolatra demasiado, entonces por ahí me fui guiando“, indicó.

Además, comentó que también recordó sus “18 años que no están tan lejos tampoco”. Respecto a su inspiración, agregó que “Roxana no tiene tantas aspiraciones profesionales y académicas, ya que ellas no vinieron al mundo a trabajar ni a estudiar, aunque la Roxana no es tan así, eso es más influencia de su mamá aunque ella también está cómoda con eso“.

Por último, aseguró que la realidad del personaje no dista mucho de lo que miles de jóvenes viven a diario. “Casi todas las niñas miran reality, Roxana está muy a la moda respecto a lo que siguen las niñas actualmente. Estas niñas creen que la vida de los personajes de reality es una realidad que ellas pueden vivir o a la que pueden aspirar, y lo asumen sin vergüenza“, sentenció.