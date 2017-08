El cambio de vida de la "señorita Jeannette" tras alejarse de la televisión

Jeannette Moenne-Loccoz se hizo conocida en televisión en 2001 en el programa “Morandé con Compañía” de Mega y, luego de varios años en distintos espacios de la pantalla chica, se alejó de ésta. Actualmente, la ex animadora de programas como “Tarde Libre”, “Viva la Mañana” y “Brigada Animal”, es psicóloga y tiene una productora de eventos.

La “Sita Jeannette” afirma que hace años quería estudiar esa carrera y finalmente pudo cumplir su anhelo y dedicarse 100% a la psicología. “Yo estudié para ser contador auditor antes de entrar a la televisión y ahí tuve ramos de psicología que me gustaron mucho y pensé que podría estudiar eso más adelante. Sin embargo, después me consumió la tele y lo retrasé muchos años, hasta que al fin lo pude lograr”, afirmó a T13.cl

Jeannette recuerda acerca de sus estudios en la Uniacc, que “fue una etapa bien intensa, de bastante esfuerzo porque mezclaba estudios y trabajo, pero valió la pena, ya que en esta carrera se valora la experiencia. Además, me tocó estudiar con pura gente adulta, que estaba en la misma que yo, como abogados, médicos y dueñas de casa”, añadiendo que “esta es una carrera que te aporta mucho en la vida y de verdad que es todo un mundo”.

Su vida laboral hoy

En la actualidad, la ex animadora de Canal 13 está inserta en el área cognitiva conductual y que tiene su consulta en la que principalmente atiende a adultos jóvenes. “Me ha ido muy bien porque soy una psicóloga muy concreta. Yo no tengo a mis pacientes por largos meses para sacarles plata, ¡no!, yo trabajo con resultados inmediatos y eso me ha hecho atraer a nuevos pacientes”. señala la también actriz de teatro.

Moenne-Loccoz, por otra parte, tiene una productora de eventos junto a su cuñada, Saber Vivir Chile, en la que, como destaca, “trabajamos con varias buenas marcas y nos va bastante bien”. Agregó que está feliz con sus nuevos trabajos y confiesa no echar de menos la pantalla, aunque reconoce que tiene muy buenos recuerdos de sus años en televisión.

Los invito a visitar la Tienda Linda Preciosa en Facebook e Instagram

Muy linda!!!

Hoy de compras. Un gustito de vez en cuando viene regio pic.twitter.com/rqLgoGYfBq — jeannette moenne-loc (@jeannettemoenne) 1 de junio de 2017

¿Y qué pasaría si la invitaran a regresar a algún canal? “Tendría que ser algo que realmente me motivara y que me entretuviera, pero con mi vida de ahora estoy muy bien y tranquila”, responde la ex “Sita Jeannette”, la misma que tiene 43 años de edad y dos hijas, una de 19, que estudia odontología, y otra de ocho años.

Pero, ¿es más feliz con su vida de hoy? Ella contesta que no es mejor ni peor, sino que es diferente. “Yo lo pasé muy bien en la televisión, no obstante, hoy no extraño esa vida. Fue una etapa exquisita, pero van pasando”, concluyó.