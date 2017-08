TVN emitirá polémico material sobre Lady Di que su familia intentó censurar

Lo llaman el material “más controvertido”, “el del que todo el mundo reniega pero que todos han visto”, y “el que la familia de Diana de Gales quiso silenciar”.

Apenas se emitió en el Reino Unido el documental “Diana: In Her Own Words”, de la cadena Channel 4, batió records de audiencia, logró cientos de titulares y se transformó en el archivo no autorizado sobre la princesa del que todos hablan.

Un preciado registro audiovisual que adquirió en exclusiva TVN (será el único canal que lo tenga en todo Latinoamérica) y que presentará bajo el nombre “Diana: Un secreto Prohibido” como su principal carta para recordar los 20 años de la muerte de Lady Di en pantalla.

“Diana: Un secreto prohibido” esta compuesto por una serie de vídeos y audios que fueron grabados por el profesor de oratoria Peter Settelen de Lady Di a quien contrató para prepararla en sus discursos.

Los registros fueron realizados entre 1992 y 1993 en el palacio de Kensington, la residencia de Diana, y en ellos se puede ver a la princesa contando detalles de su vida privada como la relación el príncipe Carlos, su vida sexual, su vida pública, su juventud, su estado anímico, sus episodios de su bulimia y en él también encontramos su relación con el oficial de la marina británica James Hewitt.

Un material jamás emitido y por el cual la familia de la princesa dio importantes batallas legales contra Settelen argumentando el carácter privado de los videos. Sin embargo, la justicia falló en 2004 a favor del coach vocal de Diana quien se quedó con todo el material que verá la luz por TVN en horario estelar.

Entre las polémicas declaraciones, la princesa de Gales cuenta por ejemplo:“Un día fui a la Reina y le dije que no sabía qué hacer. Ella dijo: ‘No sé qué deberías hacer, Carlos es un inútil’. Y esa fue su ayuda”. Así también narra que solo mantenía relaciones sexuales con el príncipe Carlos “una vez cada tres semanas”.

Si bien aún no se define la fecha de estreno, esta emisión especial de TVN contará con las presentaciones de Consuelo Saavedra y con la voz en doblaje de Emilia Noguera.

La actriz cuenta que recuerda perfectamente el día en que Diana murió y no le sorprende el interés que genera la figura de princesa: “Ella era un misterio para todos nosotros. Uno se daba cuenta de que estaba sufriendo pero no sabía lo que le pasaba. Creo que eso hace que la recordemos tanto” afirma.