Desde hace un tiempo se ha visto en Perdona Nuestros Pecados a la madre del cura Reynaldo, Lidia, en un delicado estado de salud, tosiendo constantemente por los pasillos de la casa de los Quiroga.

Fue Fresia quien la aconsejó ir al médico, pero luego de las negativas de la mujer, la trabajadora doméstica decidió contarle todo al padre de Villa Ruiseñor.

Lee también: Ángela Duarte compartió doloroso problema que la aqueja debido a sus implantes mamarios

Para Reynaldo también fue difícil lograr que su madre accediera a ser examinada por un doctor, sin embargo, perseveró hasta lograrlo.

Fue en el capítulo de este martes que ambos asistieron al hospital de Chillán para realizarse algunos exámenes, pruebas que estuvieron listas en sólo unas horas.

Los resultados fueron recibidos por Gerardo, quien sintió la necesidad de comunicarle a Reynaldo el deplorable estado de salud de su madre.

“Me llamó un colega, el doctor Sánchez. Revisó los exámenes de la señora Lidia y me temo que el panorama no es alentador. Efectivamente, su madre sufre un cuadro de tuberculosis. No quisiera ser yo quien le da esta noticia, pero la enfermedad está en etapa terminal… le quedan muy pocos meses de vida“, fueron las palabras del esposo de Isabel.

Tras conocer la información, el curita corrió a los brazos de su eterna enamorada, María Elsa, para contarle la verdad. Sin embargo, el romántico momento no terminó de la mejor forma, pues fueron asaltados por un grupo de hombres.

Cabe señalar, que estas imágenes fueron mostradas en el adelanto del próximo capítulo, por lo que este miércoles se sabrá el desenlace del mal momento.